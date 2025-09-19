В Тольятти после ДТП с двумя авто госпитализировали мужчину

В четверг, 18 сентября, в 1:20 ночи в Автозаводском районе Тольятти столкнулись Tank 300 и Skoda Octavia, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 41-летний водитель Tank 300 двигался по ул. Юбилейной со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Фрунзе. Проехав на "красный" возле дома № 29, он столкнулся с Skoda Octavia под управлением 41-летнего водителя. Водителю "Шкоды" назначили амбулаторное лечение, а его пассажир, 43-летний мужчина, с места ДТП был госпитализирован.