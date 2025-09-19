В Тольятти 71-летняя женщина лишилась 300 тысяч рублей по вине мошенников

Очередной жертвой мошенников стала пенсионерка из Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На один из мессенджеров пожилой женщине позвонил мужчина с неизвестного номера. Он представился сотрудником банковского сектора и начал убеждать ее в том, что ее средствами пытаются завладеть злоумышленники.
Поверив мошеннику, женщина в этот же день перевела неизвестному деньги, надеясь, что так ее сбережения останутся в сохранности. Тольяттинка рассказала о произошедшем своей дочери, однако та, не поверив в добросердечность звонившего, срочно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли