В Тольятти 71-летняя женщина лишилась 300 тысяч рублей по вине мошенников

Очередной жертвой мошенников стала пенсионерка из Тольятти, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На один из мессенджеров пожилой женщине позвонил мужчина с неизвестного номера. Он представился сотрудником банковского сектора и начал убеждать ее в том, что ее средствами пытаются завладеть злоумышленники.

Поверив мошеннику, женщина в этот же день перевела неизвестному деньги, надеясь, что так ее сбережения останутся в сохранности. Тольяттинка рассказала о произошедшем своей дочери, однако та, не поверив в добросердечность звонившего, срочно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.