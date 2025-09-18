Житель Нефтегорского района попался полиции с украденным кабелем в машине

В Нефтегорском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в хищении имущества предприятия, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Экипаж ДПС, находясь на маршруте патрулирования, для проверки документов остановил ВАЗ-21102, под управлением местного 39-летнего жителя.
Полицейские поинтересовались, что перевозит водитель в салоне автомобиля. Растерявшись, мужчина сначала ничего не смог пояснить, но в итоге рассказал, что похитил 44 метра кабеля с одной из скважин, расположенных в поле неподалеку.
Он решил похитить имущество одного из предприятий, занимающихся добычей нефти и газа, а затем планировал сдать похищенное в пункт приема металла. Реализовать противоправный умысел до конца ему не удалось, так как его задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Полицейские установили и осмотрели место хищения, опросили собственника предприятия. Согласно предоставленным документам, ущерб предприятию составил свыше 134 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по по статье "Кража". Похищенное имущество возвращено собственнику.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли