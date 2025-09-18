Житель Нефтегорского района попался полиции с украденным кабелем в машине

В Нефтегорском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в хищении имущества предприятия, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Экипаж ДПС, находясь на маршруте патрулирования, для проверки документов остановил ВАЗ-21102, под управлением местного 39-летнего жителя.

Полицейские поинтересовались, что перевозит водитель в салоне автомобиля. Растерявшись, мужчина сначала ничего не смог пояснить, но в итоге рассказал, что похитил 44 метра кабеля с одной из скважин, расположенных в поле неподалеку.

Он решил похитить имущество одного из предприятий, занимающихся добычей нефти и газа, а затем планировал сдать похищенное в пункт приема металла. Реализовать противоправный умысел до конца ему не удалось, так как его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские установили и осмотрели место хищения, опросили собственника предприятия. Согласно предоставленным документам, ущерб предприятию составил свыше 134 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по по статье "Кража". Похищенное имущество возвращено собственнику.