Напуганная жительница Жигулевска отдала мошенникам 1 млн рублей

В Жигулевске 64-летней местной жительнице позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, передает ГУ МВД по Самарской области.

Псевдополицейский сообщил, что ее средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств, и что теперь ей грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых, все деньги надо перевести на указанный им счет.

Потерпевшая, испугавшись и поверив мошеннику, перевела на указанный счет более 1 млн рублей, после чего аферист перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.