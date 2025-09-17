Студентка из Самарской области нарвалась на аферистов, пытаясь снять квартиру

В Самарской области 18-летняя девушка стала жертвой квартирных мошенников в социальных сетях, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Студентка решила жить отдельно от родителей, искала жилье для аренды и увидела объявление о сдаче квартиры, которое разместил злоумышленник. "Хозяин" квартиры вел переписку через мессенджер, убедил ее внести аванс за проживание и подробно объяснил, как перевести деньги через банкомат на указанный счет. После получения суммы в 19 тысяч рублей мошенник заблокировал все переписки и перестал выходить на связь.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.
"Подобные схемы обмана особенно распространены в период заселения студентов, когда молодые люди активно ищут жилье. Будьте осторожны при аренде квартир через интернет: никогда не переводите деньги незнакомым людям, не подписывайте договор, не увидев квартиру. Настоящие владельцы недвижимости никогда не просят переводить предоплату через банкомат и всегда готовы показать жилье потенциальным арендаторам. При подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", - предупредили в МВД.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли