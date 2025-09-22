Самарский цифровой сервис "Мой регион" претендует на победу в премии "Народное признание"

Сервис "Мой регион", разработанный в рамках цифровой экосистемы "Карта жителя Самарской области", вошел в число финалистов всероссийской премии "Народное признание". Конкурс проводится в рамках XIII Всероссийского форума "ПРОФ-IT", церемония награждения победителей которого состоится 15 октября в Омске.
"Народное признание" — единственный в России конкурс в сфере IT, где победителей определяют исключительно пользователи путем открытого онлайн-голосования. Таким образом, граждане сами отмечают цифровые сервисы, которые реально повышают комфорт повседневной жизни и упрощают взаимодействие с государством.
Проект "Мой регион" представляет собой комплексный механизм коммуникации с жителями, запущенный в декабре 2024 г. на интернет-портале и в мобильном приложении "Карта жителя Самарской области". Сервис предлагает контентное наполнение о мерах поддержки, локациях и региональных событиях, сгруппированных по ключевым тематикам:
"Волонтерство": Предоставляет актуальную информацию о волонтерских мероприятиях в области. Интегрирован с федеральной платформой `dobro.ru` для формирования единого календаря событий.
"Экология": Направлен на популяризацию раздельного сбора отходов и развитие экологической культуры. Включает интерактивную карту и список пунктов приема твердых коммунальных отходов.
"Здоровье": Агрегирует ссылки на государственные сервисы в сфере здравоохранения, информацию о спортивных мероприятиях, объектах для занятия спортом и сдачи норм ГТО, а также данные о компаниях, предоставляющих скидки держателям Карты жителя.
Ключевой особенностью сервиса является персонализированное информирование пользователей: держатели Карты жителя получают уведомления о событиях и мероприятиях непосредственно в личный кабинет на портале и в мобильном приложении.
Онлайн-голосование за проекты премии "Народное признание" проходит с 22 сентября по 1 октября 2на официальном сайте форума "ПРОФ-IT". Для поддержки самарского сервиса "Мой регион" необходимо:
1. Перейти по ссылке.
2. Пройти авторизацию.
3. Отдать свой голос за проект.
Проект, набравший наибольшее количество голосов, получит право использовать специальную эмблему премии — знак общественного доверия и признания.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.