Самарский цифровой сервис "Мой регион" претендует на победу в премии "Народное признание"

Сервис "Мой регион", разработанный в рамках цифровой экосистемы "Карта жителя Самарской области", вошел в число финалистов всероссийской премии "Народное признание". Конкурс проводится в рамках XIII Всероссийского форума "ПРОФ-IT", церемония награждения победителей которого состоится 15 октября в Омске.

"Народное признание" — единственный в России конкурс в сфере IT, где победителей определяют исключительно пользователи путем открытого онлайн-голосования. Таким образом, граждане сами отмечают цифровые сервисы, которые реально повышают комфорт повседневной жизни и упрощают взаимодействие с государством.

Проект "Мой регион" представляет собой комплексный механизм коммуникации с жителями, запущенный в декабре 2024 г. на интернет-портале и в мобильном приложении "Карта жителя Самарской области". Сервис предлагает контентное наполнение о мерах поддержки, локациях и региональных событиях, сгруппированных по ключевым тематикам:

"Волонтерство": Предоставляет актуальную информацию о волонтерских мероприятиях в области. Интегрирован с федеральной платформой `dobro.ru` для формирования единого календаря событий.

"Экология": Направлен на популяризацию раздельного сбора отходов и развитие экологической культуры. Включает интерактивную карту и список пунктов приема твердых коммунальных отходов.

"Здоровье": Агрегирует ссылки на государственные сервисы в сфере здравоохранения, информацию о спортивных мероприятиях, объектах для занятия спортом и сдачи норм ГТО, а также данные о компаниях, предоставляющих скидки держателям Карты жителя.

Ключевой особенностью сервиса является персонализированное информирование пользователей: держатели Карты жителя получают уведомления о событиях и мероприятиях непосредственно в личный кабинет на портале и в мобильном приложении.

Онлайн-голосование за проекты премии "Народное признание" проходит с 22 сентября по 1 октября 2на официальном сайте форума "ПРОФ-IT". Для поддержки самарского сервиса "Мой регион" необходимо:

1. Перейти по ссылке.

2. Пройти авторизацию.

3. Отдать свой голос за проект.

Проект, набравший наибольшее количество голосов, получит право использовать специальную эмблему премии — знак общественного доверия и признания.