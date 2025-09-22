В Самаре СУ СК заберет из МВД уголовное дело о смерти ребенка в ДТП

СУ СК РФ по Самарской области поставило вопрос о передаче из МВД уголовного дела о ДТП, в котором погиб ребенок.
Напомним, 14 августа 2024 г. в районе дома №173а на ул. Ташкентской автомобилистка на Renault Arkana проехала на запрещающий сигнал светофора и сбила 13-летнего мальчика. Ребенка госпитализировали, но спасти не смогли.
В связи с трагедией возбудили уголовное дело. Однако до суда оно пока не дошло. Недавно к главе СК РФ Александру Бастрыкину через приемную "ВКонтакте" обратилась мать погибшего мальчика. Женщина не согласна с ходом установления обстоятельств ДТП.
По данным источника Волга Ньюс, по делу провели несколько экспертиз, и все их результаты указывают на вину водителя.
Последние комментарии
