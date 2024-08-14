В Самаре на переходе иномаркой сбит подросток

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В среду, 14 августа, в Самаре на ул. Ташкентской автомобиль Renault Arkana сбил 13-летнего мальчика, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области