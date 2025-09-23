16+
"Банда Сиротенко продолжает действовать": в суде раскрыты новые данные об известной ОПГ

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд рассмотрел жалобы адвокатов Игоря Сиротенко на очередные вмененные ему преступления. А в заседании был упомянут рапорт оперативника о том, что бандитская группировка "Сиротинские" продолжает действовать.

У объявленного в международный розыск "авторитетного бизнесмена" Игоря Сиротенко - несколько адвокатов. В коридоре суда один из них поясняет, что защищает клиента, но подробностей рассказать не может, а то его лишат адвокатского статуса. Хотя немного все же сообщает: соглашение на защиту адвокат может заключить не только с самим клиентом, если тот далеко, но и с родственниками или любыми другими представляющими его интересы защитниками.

Один из адвокатов Сиротенко Алексей Митусов недавно подал в облсуд жалобу на обвинение "Сироты" по двум статьям кодекса РСФСР - 77-й и 102-й. Речь в низ идет о перестрелке на КПП-17 АвтоВАЗа в 1994 году. За эти события Сиротенко вменили "бандитизм" и "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты же пытаются эти обвинения с Сиротенко снять. Не потому, что "не виноват", а потому, что якобы по статье за бандитизм уже вышли сроки привлечения к ответственности, а убийство хотя и наказывалось пожизненным лишением свободы или смертной казнью, но якобы "при таких исключительных обстоятельствах нет правовой определенности" и "создает угрозу незаконного уголовного преследования Сиротенко".

Интересно, что сами адвокаты упоминают рапорт оперативников, где, со слов адвокатов же, указано, что "банда Сиротенко продолжает действовать по текущее время". Сами адвокаты оспаривают эти доводы якобы от того, что оперативники не раскрыли защитникам всех доказательств. В итоге суд послушал стороны и адвокатам в их жалобах отказал.

Напомним, Игоря Сиротенко и ранее связывали с бандитскими нападениями и "разборками" в регионе. "Сиротинская" группировка образовалась в Тольятти в 1990-е. В СМИ ее даже считали зачинщиком "Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти". "Сиротинским" же СМИ приписывали перестрелку с "Шейкинской" группировкой в 1993 г. у гостиницы "Жигули".

В 2023 г., после скандалов и смертей в сфере ритуального бизнеса, прилетевшего Сиротенко встречали в аэропорту Курумоч оперативники Уголовного розыска и отвозили в Следственный комитет. В СК с Сиротенко провели беседу и не смогли предъявить какие-либо обвинения. Оказалось, что к "Сироте" претензий нет. Затем, судя по всему, Сиротенко скрылся. И потом уже был объявлен в розыск.

Далее сообщалось, что Сиротенко подозревается в нескольких преступлениях.

"СУ СК России по Самарской области продолжает расследовать уголовное дело по пп. "а", "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом"), ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ ("Создание и участие в банде"). Организатору банды И.В.Сиротенко предъявлено заочное обвинение в совершении этих преступлений. В апреле 2025 г. суд по ходатайству следователя заочно избрал обвиняемому меру пресечения - заключение под стражу. Сиротенко объявлен в международный розыск", - рассказывали в СУ СКР по Самарской области.

Правоохранители просят всех, кому известно о местонахождении обвиняемого, а также о других пострадавших от руки Сиротенко или от иных участников банды, обращаться по круглосуточному номеру 8(846) 300-7-114. Следователи гарантируют конфиденциальность.

В последние годы Игорь Сиротенко выглядел бизнесменом. По данным Seldon.Basis, человек с такими ФИО был совладельцем ООО "Новая крепость" (вместе с Виталием Витальевичем Махно), причем по 25.03.2025, а также "ТКЗ Авто", "Сателлит", "Сотем", а ранее - "Спецстрой".

В 2025 г. несколько предполагаемых членов группировки "Сиротинские" были задержаны. А недавно губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал вероятное местоположение Игоря Сиротенко - предположительно, главарь группировки находится в Дубае.

