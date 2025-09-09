"Сирота в Дубае": губернатор Вячеслав Федорищев раскрыл вероятное местонахождение лидера известной группировки

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал вероятное местонахождение лидера "Сиротинской группировки". Сам глава региона предварительно рассказал, что находится в Москве и готовится к встречам и совещаниям, которые направлены на развитие Самарской области и защиту интересов жителей. При этом он сообщил, что пока летел в самолете, сопоставил некоторые числа.
"У нас очередь на квартиры, которые мы должны детям-сиротам представить, - 4,5 тысячи. Я докладывал руководству страны, что мы ликвидируем эту очередь в три этапа, в три года. Но общая стоимость этого - примерно 25 млрд рублей. "Сиротская группировка" и руководитель Сирота (он сейчас в Дубае) за пять лет на похоронном бизнесе заработал наших с вами денег - ну плюс-минус ту же сумму. Если бы Сирота отдал все эти деньги детям-сиротам, мы бы не имели такой очереди", - отметил губернатор.
Напомним, 23 июля стало известно, что обвинение предъявлено еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные - это .В.Курдин, А.В.Махно, П.В.Алексеев, О.Е.Андриянов, Е.В.Морозов, А.В.Чигирев, В.С.Чичканов. По версии следствия, они участвовали в незаконном вооруженном формировании, которое действовало с 1990-х годов и до настоящего времени под руководством находящегося сейчас в международном розыске Игоря Сиротенко. Предполагается, что в 2004 г. члены банды убили лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования Христиана Михнова и пытались убить его охранника, а в 2010 г. совершили покушение на убийство журналиста Эрнеста Старателева.
Сотрудники ФСБ России сейчас проверяют факты покровительства участникам банды со стороны сотрудников или бывших сотрудников правоохранительных структур и органов власти. Предполагается, что подельники могли заниматься в том числе хищением бюджетных средств. Несмотря на нахождение Сиротенко в розыске, в суды поступают жалобы на действия следствия или заочный арест обвиняемого.
Интересно, что из данных ИАС Seldon.Basis стало известно, будто в этом году в стадию ликвидации вошло ООО "Новая крепость" (там Игорь Сиротенко выступал совладельцем вместе с Виталием Витальевичем Махно). Заявленная деятельность фирмы - управление недвижимым имуществом. Тот же Виталий Махно был по 2019 г., в частности, гендиректором АО "Инвест-Зим". Бывшими совладельцами этой компании являлись ранее ОАО "Захар-группа", Эльвира Ушамирская, Александр Розенцвейг, Владимир Захарченко. Последний был гендиректором ЗАО "Захар-фото" и совладельцем ООО "СМЗ".
Сам Игорь Сиротенко объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал для него заключение под стражу.
Последние комментарии
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Очень удобно сотрудникам сада спихнуть все на ребенка инвалида, который не может сказать что произошло. Как можно от того что болело ухо, получить такие серьезные травмы черепные? Где смещены кости, кровоизлияние и прочее. Даже в больнице увидели ребенка и сделав ему все соответствующие снимки пришли к выводу что сам себе ребенок такие травмы не мог нанести. Явно сотрудники детского сада что то скрывают, хочется надеется что виновные понесут за это наказание. И как обычно именно в этот день и в это время камеры внезапно перестали в группе работать, какое совпадение. Ребенку здоровья, пусть такие травмы не повлияют на его дальнейшее развитие, а вот тем кто это сделал пусть воздастся по заслугам!
Почему так долго тянется расследование? Скоро год будет происшествию. Воспитателей вообще вызывали и опрашивали?