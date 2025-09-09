"Сирота в Дубае": губернатор Вячеслав Федорищев раскрыл вероятное местонахождение лидера известной группировки

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал вероятное местонахождение лидера "Сиротинской группировки". Сам глава региона предварительно рассказал, что находится в Москве и готовится к встречам и совещаниям, которые направлены на развитие Самарской области и защиту интересов жителей. При этом он сообщил, что пока летел в самолете, сопоставил некоторые числа.

"У нас очередь на квартиры, которые мы должны детям-сиротам представить, - 4,5 тысячи. Я докладывал руководству страны, что мы ликвидируем эту очередь в три этапа, в три года. Но общая стоимость этого - примерно 25 млрд рублей. "Сиротская группировка" и руководитель Сирота (он сейчас в Дубае) за пять лет на похоронном бизнесе заработал наших с вами денег - ну плюс-минус ту же сумму. Если бы Сирота отдал все эти деньги детям-сиротам, мы бы не имели такой очереди", - отметил губернатор.

Напомним, 23 июля стало известно, что обвинение предъявлено еще семи участникам банды Игоря Сиротенко. Их подозревают в организации убийств и участии в банде. По информации Волга Ньюс, задержанные - это .В.Курдин, А.В.Махно, П.В.Алексеев, О.Е.Андриянов, Е.В.Морозов, А.В.Чигирев, В.С.Чичканов. По версии следствия, они участвовали в незаконном вооруженном формировании, которое действовало с 1990-х годов и до настоящего времени под руководством находящегося сейчас в международном розыске Игоря Сиротенко. Предполагается, что в 2004 г. члены банды убили лидера другого противоборствующего вооруженного преступного формирования Христиана Михнова и пытались убить его охранника, а в 2010 г. совершили покушение на убийство журналиста Эрнеста Старателева.

Сотрудники ФСБ России сейчас проверяют факты покровительства участникам банды со стороны сотрудников или бывших сотрудников правоохранительных структур и органов власти. Предполагается, что подельники могли заниматься в том числе хищением бюджетных средств. Несмотря на нахождение Сиротенко в розыске, в суды поступают жалобы на действия следствия или заочный арест обвиняемого.

Интересно, что из данных ИАС Seldon.Basis стало известно, будто в этом году в стадию ликвидации вошло ООО "Новая крепость" (там Игорь Сиротенко выступал совладельцем вместе с Виталием Витальевичем Махно). Заявленная деятельность фирмы - управление недвижимым имуществом. Тот же Виталий Махно был по 2019 г., в частности, гендиректором АО "Инвест-Зим". Бывшими совладельцами этой компании являлись ранее ОАО "Захар-группа", Эльвира Ушамирская, Александр Розенцвейг, Владимир Захарченко. Последний был гендиректором ЗАО "Захар-фото" и совладельцем ООО "СМЗ".

Сам Игорь Сиротенко объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал для него заключение под стражу.