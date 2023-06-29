К "Сироте" претензий нет: Игоря Сиротенко отпустили после беседы в СК

Сотрудники Следственного комитета отпустили Игоря Сиротенко, которого "встретили" в аэропорту Курумоч после его прибытия из турецкой Анталии утром 28 июня. Известно, что мужчину "пригласили" на беседу в управление Следственного комитета, где он побывал с адвокатом.

По данным источника "Волга Ньюс", претензий ему по итогу не предъявили. Ранее вопросы к Сиротенко возникали в связи с криминальными разборками в сфере ритуальных услуг.

Напомним, в ночь на 18 ноября 2022 г. произошло возгорание в салоне ритуальных услуг на ул. Авроры, 25 в Самаре. На месте погибла 31-летняя женщина. Позже стало известно, что в больнице скончался получивший тяжелые травмы 61-летний мужчина. Региональное СУ СК возбудило уголовные дела по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом" и "Покушение на убийство двух человек". Позже следователи сообщили о розыске подозреваемых — Георгия Цицерова и Аршака Енгибаряна.

Сиротенко уже не раз увязывали с нападениями и "разборками" в регионе. "Сиротинская" группировка образовалась в Тольятти в 1990-е. В СМИ ее даже считали зачинщиком "Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти". "Сиротинским" же СМИ приписывали перестрелку с "Шейкинской" группировкой в 1993 году у гостиницы "Жигули".