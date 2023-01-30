Подозреваемых в сожжении заживо в ритуальном салоне арестовали заочно

Суд Самарского района региональной столицы заочно арестовал подозреваемых в поджоге павильона ритуальных услуг в Самаре. Информацию подтвердили в суде и пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Как уточнили в силовых структурах, Георгий Цицеров и Аршак Енгибарян пока не задержаны и находятся в международном розыске. Есть данные, что они покинули территорию РФ. Как уточняют в суде, подозреваемые должны быть заключены под стражу, если окажутся на территории России.

Напомним, возгорание в салоне на ул. Авроры, 25 произошло в ночь на 18 ноября 2022 года. На месте погибла 31-летняя женщина. Позже стало известно, что в больнице скончался получивший тяжелые травмы 61-летний мужчина. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело по п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное общеопасным способом"), ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек").

30 ноября следователи сообщили о розыске подозреваемых — Цицерова и Енгибаряна. Ранее сообщалось, что Цицеров был подозреваемым во взрыве на Кировском рынке.