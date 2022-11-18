Пожар в салоне ритуальных услуг в Самаре могли устроить поджигатели

В Самаре возбудили уголовное дело в связи с пожаром в ритуальном салоне, где погибла женщина. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
В деле фигурируют статьи: п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом") и ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух человек").
Напомним, 18 ноября, в 3:07, на ул. Авроры, 25 начался пожар. Горел павильон ритуальных услуг на площади 200 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось в 5:48.
В результате погибла 31-летняя женщина. Кроме того, тяжелые травмы получил 61-летний мужчина.
Следователи предполагают, что павильон подожгли.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.