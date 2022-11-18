Ночью на пожаре в ритуальном салоне в Самаре погибла женщина

В пятницу, 18 ноября, в 3:07 на ул. Авроры, 25 в Самаре произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Горел павильон на площади 200 кв. м. На месте работали 28 спасателей и шесть спецмашин. Пожар локализован в 4:11, а в 5:48 полностью ликвидирован.

По информации МЧС, на месте пострадал 61-летний мужчина и погибла женщина, личность которой устанавливается.

Согласно картам, по этому адресу в Самаре находится ритуальный салон.