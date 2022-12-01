Подозреваемого в сожжении людей в ритуальном салоне в Самаре искали из-за взрыва на рынке

Стало известно, за что еще попадал в поле зрения правоохранительных органов житель Самары Георгий Цицеров. Его и его товарища Аршака Енгибаряна сейчас ищут по подозрению в поджоге павильона ритуальных услуг в Самаре.
Напомним, возгорание в салоне на ул. Авроры, 25 произошло в ночь на 18 ноября. На месте погибла 31-летняя женщина. Позже стало известно, что в больнице скончался получивший тяжелые травмы 61-летний мужчина. Региональным СУ СК было возбуждено уголовное дело, по признакам составов преступлений, предусмотренных п. п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом).
30 ноября следователи сообщили о розыске подозреваемых — Цицерова и Енгибаряна.
Ранее сообщалось, что Цицеров уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, 14 июня 2011 г. в 9:30 на Кировском рынке в Самаре произошел взрыв. Сообщалось, что 15-летний торговец обнаружил металлическую банку из-под краски объемом 3 литра в черном пластиковом пакете. Когда он поднял ее, произошел взрыв. Подростка госпитализировали с сотрясением мозга и скальпированной раной головы. Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на убийство общеопасным способом". По этому делу и проходили обыски в коттедже на 1-й просеке у Георгия Цицерова.
Также сообщалось, что он попал в поле зрения оперативников как человек, близкий к влиятельному чеченскому клану Тукаевых. По данным СМИ, клан регулярно участвовал в переделе собственности в регионе.
Впрочем, позже за взрыв на Кировском рынке вынесли приговор 24-летнему жителю Сызрани Александру Митюшкину по прозвищу Пушкин.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.