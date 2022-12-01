Подозреваемого в сожжении людей в ритуальном салоне в Самаре искали из-за взрыва на рынке

Стало известно, за что еще попадал в поле зрения правоохранительных органов житель Самары Георгий Цицеров. Его и его товарища Аршака Енгибаряна сейчас ищут по подозрению в поджоге павильона ритуальных услуг в Самаре.

Напомним , возгорание в салоне на ул. Авроры, 25 произошло в ночь на 18 ноября. На месте погибла 31-летняя женщина. Позже стало известно, что в больнице скончался получивший тяжелые травмы 61-летний мужчина. Региональным СУ СК было возбуждено уголовное дело, по признакам составов преступлений, предусмотренных п. п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом).

30 ноября следователи сообщили о розыске подозреваемых — Цицерова и Енгибаряна.

Ранее сообщалось, что Цицеров уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, г. в 9:30 на Кировском рынке в Самаре произошел взрыв. Сообщалось, что 15-летний торговец обнаружил металлическую банку из-под краски объемом 3 литра в черном пластиковом пакете. Когда он поднял ее, произошел взрыв. Подростка госпитализировали с сотрясением мозга и скальпированной раной головы. Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на убийство общеопасным способом". По этому делу и проходили обыски в коттедже на 1-й просеке у Георгия Цицерова.

Также сообщалось, что он попал в поле зрения оперативников как человек, близкий к влиятельному чеченскому клану Тукаевых. По данным СМИ, клан регулярно участвовал в переделе собственности в регионе.