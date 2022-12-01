16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Подозреваемого в сожжении людей в ритуальном салоне в Самаре искали из-за взрыва на рынке Чиновника из Нефтегорского района подозревают в получении взятки В Красноармейском районе бухгалтер потеряла более 2,5 млн руб., поверив мошенникам Следствие назвало подозреваемых в смерти двух человек в салоне ритуальных услуг Три экс-полицейских в Тольятти получили сроки за взятку в 15 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Подозреваемого в сожжении людей в ритуальном салоне в Самаре искали из-за взрыва на рынке

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стало известно, за что еще попадал в поле зрения правоохранительных органов житель Самары Георгий Цицеров. Его и его товарища Аршака Енгибаряна сейчас ищут по подозрению в поджоге павильона ритуальных услуг в Самаре.

Напомним, возгорание в салоне на ул. Авроры, 25 произошло в ночь на 18 ноября. На месте погибла 31-летняя женщина. Позже стало известно, что в больнице скончался получивший тяжелые травмы 61-летний мужчина. Региональным СУ СК было возбуждено уголовное дело, по признакам составов преступлений, предусмотренных п. п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом).
30 ноября следователи сообщили о розыске подозреваемых — Цицерова и Енгибаряна.
Ранее сообщалось, что Цицеров уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Так, 14 июня 2011 г. в 9:30 на Кировском рынке в Самаре произошел взрыв. Сообщалось, что 15-летний торговец обнаружил металлическую банку из-под краски объемом 3 литра в черном пластиковом пакете. Когда он поднял ее, произошел взрыв. Подростка госпитализировали с сотрясением мозга и скальпированной раной головы. Уголовное дело возбудили по статье "Покушение на убийство общеопасным способом". По этому делу и проходили обыски в коттедже на 1-й просеке у Георгия Цицерова.
Также сообщалось, что он попал в поле зрения оперативников как человек, близкий к влиятельному чеченскому клану Тукаевых. По данным СМИ, клан регулярно участвовал в переделе собственности в регионе. 
Впрочем, позже за взрыв на Кировском рынке вынесли приговор 24-летнему жителю Сызрани Александру Митюшкину по прозвищу Пушкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1