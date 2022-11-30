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Преступления Происшествия

Следствие назвало подозреваемых в смерти двух человек в салоне ритуальных услуг

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональные управления полиции и Следственного комитета распространили данные о подозреваемых в поджоге самарского салона ритуальных услуг из-за которого погибло два человека.

Правоохранители разыскивают Енгибаряна Аршака Араевича, 01.09.1991 года рождения (кавказской внешности, рост 180-185 см, был одет в темную куртку с капюшоном, джинсы темного цвета, вязаную шапку темного цвета) и Цицерова Георгия Сергеевича, 02.07.1969 года рождения (европейской внешности, рост 180 см, плотного телосложения, был одет в темную куртку с капюшоном, джинсы темного цвета, вязаную шапку темного цвета).

Фото ГУ МВД по Самарской области

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8(846) 278-22-22 (23), либо 102.

Напомним, возгорание в салоне на ул. Авроры, д. 25 произошло в ночь на 18 ноября. На месте погибла 31-летняя женщина. Сегодня же стало известно, что в больнице скончался получивший тяжелые травмы 61-летний мужчина.

Региональным СУ СК было возбуждено уголовное дело, по признакам составов преступлений, предусмотренных п. п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом).

Как сообщает СК, на данный момент по уголовному делу проведены десятки допросов, более 15 выемок и осмотров, в том числе предметов, изъятых на месте происшествия с помощью криминалистической техники. Также назначено шесть судебных экспертиз, среди которых: медицинские, генетические физико-химические.

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