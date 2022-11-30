Число жертв пожара в салоне ритуальных услуг в Самаре увеличилось

Умер еще один человек, который находился в павильоне ритуальных услуг на ул. Авроры, 25 в Самаре во время пожара, произошедшего 18 ноября. Информацию журналисту Волга Ньюс официально подтвердили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 18 ноября. На месте погибла 31-летняя женщина. Кроме того, тяжелые травмы получил 61-летний мужчина — его госпитализировали. В итоге спасти мужчину не удалось.

Сообщалось, что павильон могли поджечь.

"Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных, предусмотренных п. п. "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц, общеопасным способом)", — сообщали следователи.

По состоянию на 30 ноября, расследование продолжается. Сотрудники Следственного комитета проводят допросы, выемки, назначили ряд экспертиз.