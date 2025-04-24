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Преступления Происшествия

"Уехал на отдых": глава группировки "Сиротинские" не согласился с арестом

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 апреля, Самарский областной суд рассмотрел жалобу Игоря Сиротенко, которого считают вероятным лидером ОПГ "Сиротинские", на арест.

Ранее следствие объявило Сиротенко в международный розыск и заочно арестовало. Это значит, что если Сиротенко задержат на территории РФ, то тут же отправят за решетку на время расследования. Только пока известного бизнесмена вряд ли смогут задержать в России — по имеющимся данным, он уехал заграницу.

Как пояснил журналисту Волга Ньюс адвокат Сиротенко, предприниматель "не скрывался" от следствия. Защита придерживается позиции, что "Сирота" просто уехал на отдых еще до того, как стало известно о претензиях к нему на родине. А отдых якобы не противоречит закону.

Напомним, Сиротенко подозревают в создании банды.

"СУ СК России по Самарской области продолжает расследовать уголовное дело по п. "а, д, з, н" ст. 102 УК РСФСР ("Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом"), ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ ("Создание и участие в банде"). Организатору банды И. В. Сиротенко предъявлено заочное обвинение в совершении этих преступлений. В апреле 2025 г. суд по ходатайству следователя заочно избрал обвиняемому меру пресечения — заключение под стражу. Сиротенко объявлен в международный розыск", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Правоохранители просят всех, кому известно о местонахождении обвиняемого, а также о других пострадавших от Сиротенко или от иных участников банды, обращаться по круглосуточному номеру: 8(846) 300-7-114. Следователи гарантируют конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре 2022 г. по факту поджога магазина ритуальных услуг на ул. Авроры, повлекшего гибель двух человек, следователи установили, что один из исполнителей преступления, который находится в международном розыске, является участником ОПГ "Сиротинские". Указывалось, что банда названа по фамилии лидера.

По неофициальным данным, Сиротенко уже имел беседу со следователями, но, возможно, тогда не хватало данных для предъявления обвинения. Кроме того, его уже не раз увязывали с нападениями и "разборками" в регионе. Сообщалось, что "Сиротинская" группировка образовалась в Тольятти в 1990-е. В СМИ ее даже считали зачинщиком "Второй Великой рэкетирской войны в Тольятти". "Сиротинским" же СМИ приписывали перестрелку с "Шейкинской" группировкой в 1993 г. у гостиницы "Жигули".

В последние годы Игорь Сиротенко казался бизнесменом. По данным Seldon.Basis, человек с такими ФИО был совладельцем ООО "Новая крепость" (вместе с Махно Виталием Витальевичем) — причем по 25.03.2025, а также "ТКЗ Авто", "Сателлит", "Сотем", а ранее — "Спецстрой".

Гид потребителя

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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