В Курумоче сняли ограничения на полеты

В Росавиации сообщили, что в самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Напомним, ограничения были введены в 6:31 и действовали более 4 часов (об их снятии стало известно в 10:52).
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.