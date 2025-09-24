В Курумоче ввели ограничения на полеты

В среду, 24 сентября, в самарском аэропорту Курумоч были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 6:31 сообщили в Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — отмечается в сообщении.