16+
Общество

Участник "Школы героев" присоединился к субботнику на озере Сакулино

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 20 сентября, берег озера Сакулино, одного из самых популярных мест отдыха горожан, стал площадкой для масштабной экологической акции. Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта "Зеленая Россия".

Фото: DЕНЬ 24 Новокуйбышевск, Администрация г.о.Новокуйбышевск

Озеро Сакулино служит центром притяжения для любителей активного отдыха. Местные жители бережно относятся к этой территории и регулярно организуют здесь субботники. К одной из таких инициатив присоединился Константин Красильников - участник региональной программы "Школа героев", которая реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской - "Время героев". Сегодня ветеран СВО трудится в Центре содействия самоуправлению районов Новокуйбышевска.

"Хочу выразить особую благодарность жителям, что выходят и проявляют свою активность в благоустройстве нашего города. Нам всем это небезразлично. Мы, участники "Школы героев", не только учимся, но и принимаем самое живое участие в благоустройстве города, в общественных проектах, и это все на благо нашего города и на благо нашего региона", - отметил Константин Красильников.

Ирина Морозова, директор Центра содействия самоуправлению районов, подчеркнула важность совместной работы: "В этот раз мы убираемся в рамках реализации проекта "Зеленая Россия". Очень рада, что сегодня к нам пришли и помогают жители, сотрудники Центра, представители депутатского корпуса. Я думаю, что все вместе мы наведем здесь порядок".

В результате общих усилий волонтеров были собраны десятки мешков с мусором, скошена трава и приведены в порядок пешеходные дорожки.

Гид потребителя

