Участник "Школы героев" присоединился к субботнику на озере Сакулино

В субботу, 20 сентября, берег озера Сакулино, одного из самых популярных мест отдыха горожан, стал площадкой для масштабной экологической акции. Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта "Зеленая Россия".
Озеро Сакулино служит центром притяжения для любителей активного отдыха. Местные жители бережно относятся к этой территории и регулярно организуют здесь субботники. К одной из таких инициатив присоединился Константин Красильников - участник региональной программы "Школа героев", которая реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской - "Время героев". Сегодня ветеран СВО трудится в Центре содействия самоуправлению районов Новокуйбышевска.
"Хочу выразить особую благодарность жителям, что выходят и проявляют свою активность в благоустройстве нашего города. Нам всем это небезразлично. Мы, участники "Школы героев", не только учимся, но и принимаем самое живое участие в благоустройстве города, в общественных проектах, и это все на благо нашего города и на благо нашего региона", - отметил Константин Красильников.
Ирина Морозова, директор Центра содействия самоуправлению районов, подчеркнула важность совместной работы: "В этот раз мы убираемся в рамках реализации проекта "Зеленая Россия". Очень рада, что сегодня к нам пришли и помогают жители, сотрудники Центра, представители депутатского корпуса. Я думаю, что все вместе мы наведем здесь порядок".
В результате общих усилий волонтеров были собраны десятки мешков с мусором, скошена трава и приведены в порядок пешеходные дорожки.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.