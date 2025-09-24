Завершается опрос о качестве реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Самарской области

В среду, 1 октября, завершается опрос жителей Самарской области, посвященный оценке заметности и эффективности ремонта дорог в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Принять участие в голосовании и высказать свое мнение можно в официальном сообществе проекта в социальной сети "ВКонтакте" "Дороги Самарской области".

Опрос предлагает жителям региона шесть вариантов ответов, позволяющих оценить, насколько заметны результаты ремонта дорог как регионального, так и местного значения, а также высказаться о необходимости дальнейшего увеличения объемов дорожных работ.

"Мнение жителей Самарской области является важным показателем для оценки нашей работы. Результаты опроса помогут скорректировать дальнейшие планы и понять, насколько эффективно реализуются мероприятия нацпроекта на территории региона", — отмечает заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

В 2025 г. благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в Самарско-Тольяттинской агломерации будет приведено в нормативное состояние 230 км дорог. Из них 190 км — дороги регионального значения и 41 км — улично-дорожная сеть Самары и Тольятти. Это позволит к концу 2025 г. повысить уровень нормативного состояния региональных трасс до 50,25%, а дорог в городских агломерациях — до 85,03%. На сегодняшний день основные работы на большинстве объектов уже завершены.

Помимо масштабного ремонта дорожного полотна, в рамках нацпроекта ведется комплексное благоустройство. Так, в сельских населенных пунктах, включая Большую Глушицу (Большеглушицкий район), Солнечный Мыс (Шигонский район) и Подъем-Михайловку (Волжский район), проведены работы по строительству тротуаров и устройству уличного освещения.

"Дорогу отремонтировали хорошо, появилось ограждение и тротуары, стало намного безопаснее передвигаться как пешеходам, так и водителям. Новая дорога украсила село, жители говорят — теперь у нас, как в Париже", — говорит председатель общественного совета Большеглушицкого района Татьяна Некипелова.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева особое внимание уделяется повышению безопасности дорожного движения, особенно на школьных маршрутах. Дороги оснащаются современными средствами защиты: светофорами, пешеходными и барьерными ограждениями, искусственными неровностями. Также в рамках проекта отремонтированы ключевые "гостевые" маршруты в Самаре.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным, направлен на комплексное развитие дорожной сети, городской среды и обеспечения безопасности дорожного движения в регионах Российской Федерации.