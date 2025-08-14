Т2 дарит клиентам "золотой" номер при новом подключении

T2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам получить "золотой" номер бесплатно при новом подключении и досрочной оплате тарифа за три месяца. Акция распространяется на все регионы присутствия Т2.
Т2 дарит возможность новым клиентам получить "золотой" номер оператора бесплатно при подключении. Для этого необходимо присоединиться к тарифу "Мой онлайн+", Black, "Хватит!" или "Везде онлайн" и внести абонентскую плату на три месяца вперед. "Золотой" номер оформляется в салоне связи Т2 сразу после подключения. Акция действует во всех регионах присутствия оператора.
"Золотой" номер — номер телефона с запоминающейся комбинацией цифр, где, как правило, одна цифра или одно число повторяется несколько раз. При этом стоимость красивых номеров в Московском регионе варьируется от 1000 до 15000 рублей, "золотой" можно купить за 3000 рублей.
В Ставропольском и Хабаровском крае акция действует в рамках других указанных тарифов.
