16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области для абонентов МТС в период ограничения мобильного интернета стал доступен ряд важных онлайн-сервисов Новые форматы: как телеком-рынок остается гибким на фоне вынужденных ограничений Умные кнопки в чате поддержки Билайн решают вопросы на 20% быстрее В Самаре на ремонт трамвайных путей на пересечении с дорогами выделили 300 млн рублей: список На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Новые форматы: как телеком-рынок остается гибким на фоне вынужденных ограничений

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Телеком-рынок реагирует на изменение трендов в сфере связи. Рост числа отправленных SMS и новый виток популярности голосовых вызовов привели к тому, что операторы предлагают клиентам актуальные тарифы, опираясь на их реальные потребности. Одним из таких продуктов стал обновленный тариф от Т2, в котором безлимит охватывает сразу три формата связи.

Фото: Chat GPT

Неожиданный рост популярности SMS в России вызван ограничениями мобильного интернета, которые вводятся во многих регионах из соображений безопасности. Если ранее трафик сообщений неуклонно падал, то минувшим летом он показал прирост в 12-15%.

На рост числа звонков в 2025 году повлияло ограничение вызовов в мессенджерах. По оценкам Минцифры, в августе трафик голосовых соединений вырос сразу на 20-30%.

А вот рост дата-трафика — устойчивая тенденция последних лет. Для оператора Т2 нормой является ежегодный прирост в 18-20%. Основные факторы таких изменений — просмотр онлайн-видео и более активное использование мессенджеров.

Тройной безлимит стал очередной "фишкой" обновленного тарифа "Хватит!" от Т2. Теперь абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом как в выходные, так и в будние дни, звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять неограниченное количество SMS по всей стране.

"Вызовы последних месяцев заметно меняют привычные форматы общения. Абоненты, часто попадающие в зоны вынужденного ограничения мобильного интернета, снова оценили стабильность голосовой связи и SMS, чтобы оставаться на связи со своими близкими. Мы хорошо понимаем, что в текущих условиях только безлимитного интернета для комфортного общения уже недостаточно, поэтому мы обновили тариф "Хватит!", убрав ограничения и на другие способы связи. Это актуальный и оправданный шаг, который полностью нацелен на закрытие текущих потребностей нашего абонента", — говорит директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5