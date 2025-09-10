Новые форматы: как телеком-рынок остается гибким на фоне вынужденных ограничений

Телеком-рынок реагирует на изменение трендов в сфере связи. Рост числа отправленных SMS и новый виток популярности голосовых вызовов привели к тому, что операторы предлагают клиентам актуальные тарифы, опираясь на их реальные потребности. Одним из таких продуктов стал обновленный тариф от Т2, в котором безлимит охватывает сразу три формата связи.

Неожиданный рост популярности SMS в России вызван ограничениями мобильного интернета, которые вводятся во многих регионах из соображений безопасности. Если ранее трафик сообщений неуклонно падал, то минувшим летом он показал прирост в 12-15%.

На рост числа звонков в 2025 году повлияло ограничение вызовов в мессенджерах. По оценкам Минцифры, в августе трафик голосовых соединений вырос сразу на 20-30%.

А вот рост дата-трафика — устойчивая тенденция последних лет. Для оператора Т2 нормой является ежегодный прирост в 18-20%. Основные факторы таких изменений — просмотр онлайн-видео и более активное использование мессенджеров.

Тройной безлимит стал очередной "фишкой" обновленного тарифа "Хватит!" от Т2. Теперь абоненты могут без ограничений пользоваться интернетом как в выходные, так и в будние дни, звонить друг другу внутри сети Т2 без ограничений по времени и отправлять неограниченное количество SMS по всей стране.

"Вызовы последних месяцев заметно меняют привычные форматы общения. Абоненты, часто попадающие в зоны вынужденного ограничения мобильного интернета, снова оценили стабильность голосовой связи и SMS, чтобы оставаться на связи со своими близкими. Мы хорошо понимаем, что в текущих условиях только безлимитного интернета для комфортного общения уже недостаточно, поэтому мы обновили тариф "Хватит!", убрав ограничения и на другие способы связи. Это актуальный и оправданный шаг, который полностью нацелен на закрытие текущих потребностей нашего абонента", — говорит директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.