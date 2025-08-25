16+
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил осеннюю акцию "3в1": новый HONOR 400 Lite с бонусными рублями на связь и выгодой до 7000 рублей

25 АВГУСТА
Билайн запускает акцию "выгодные комплекты с Лайтом". Новенький гаджет, бонусные рубли на связь и дополнительный товар — всё это доступно по цене одного устройства.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

В рамках акции в составе выгодного комплекта можно приобрести планшет, смарт- и трекер-часы, кнопочные телефоны или смартфоны ведущих брендов HONOR, Realme, Xenium, Xiaomi, Tecno, Huawei и Samsung. Всё, что нужно, чтобы подготовиться к учебному году или обновить гаджеты после активного летнего сезона, а главное, сделать это с выгодой.

Одно из самых интересных предложений акции — HONOR 400 Lite 256 ГБ. Это легкий и элегантный смартфон с высокой производительностью. Он имеет защиту от влаги и пыли, а также подтвержденную устойчивость к повреждениям.

Устройство оснащено емкой батареей с поддержкой быстрой зарядки. Фотографируйте, приближайте, записывайте видео с помощью AI-кнопки камеры. Это не только быстрый способ запечатлеть момент, но и мгновенный доступ к возможностям искусственного интеллекта: узнавайте информацию обо всем, что попадает в объектив. Ищите понравившиеся вещи, распознавайте растения, породы собак и много другое. Смартфон открывает новые возможности для работы и учебы: переводите больше сотни языков в реальном времени, копируйте тексты и числа с изображения, получайте подсказки по математическим расчетам, историческим фактам, физике и другим дисциплинам.

При покупке HONOR 400 Lite 256 ГБ в составе выгодного комплекта в интернет-магазине Билайна клиент получает выгоду 7000 рублей (6000 бонусных рублей на связь и защитное стекло стоимостью 1000 рублей). А совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, вместо защитного стекла можно выбрать различные товары — умные часы или колонки, подписки на книги билайн и облако билайн, настройки, услуги и другое.

Предложение действует до 17 сентября 2025 года. Максимальная выгода в рамках акции — 8000 рублей. Подробнее об условиях и ограничениях — на сайте beeline.ru.

