Сотовая связь Транспорт и связь

Т2 обновила программу стажировок "Новые герои"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, представил обновленную версию программы стажировок "Новые герои". Компания предоставляет молодым специалистам еще больше возможностей для получения профессионального опыта, развития ключевых компетенций и карьерного роста.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Т2 предлагает новый подход к классической модели стажировок. В программу "Новые герои" интегрирован трек развития лидерских компетенций с акцентом на soft skills. В рамках проекта линейные руководители выступают не только в роли наставников, но и становятся ролевой моделью для стажеров, помогая быстрее адаптироваться и применять управленческое мышление при решении бизнес-задач.

Особое внимание Т2 уделяет карьерному росту внутри стажировки. Обновленная версия программы предусматривает двухуровневую структуру. Она позволяет переходить с базового на продвинутый уровень с расширением зоны ответственности, увеличением заработной платы и возможностью перейти в штат на любом этапе программы.

Для повышения вовлеченности участников программы компания геймифицировала погружение в корпоративную среду. Стажеры проходят онбординг-квесты и телеком-игры, которые превращают обучение в увлекательный опыт. Т2 создает для молодых специалистов комфортные условия, которые помогают чувствовать себя частью команды с первого дня работы. Компания предоставляет социальный пакет, гибридный график, поддержку наставников и "бадди" (коллега, поддерживающий новичка в адаптации), доступ к корпоративной обучающей платформе и удобные офисные пространства.
Подать заявку и узнать подробнее о программе "Новые герои" можно на сайте.

Вячеслав Гришин, руководитель департамента по работе с учебными заведениями и развитию учебных программ Т2: "Обновленная программа "Новые герои" — это переосмысление самой сути стажировки как одного из ключевых инструментов для старта профессиональной карьеры молодежи в телекоме. Мы ушли от классического формата, где стажировка воспринимается лишь как временный опыт, и сделали ее полноценным карьерным треком. Для нас важно не только обеспечить ребятам доступ к реальным бизнес-задачам, но и дать им возможность развивать лидерские качества, которые особенно актуальны сегодня. Наша цель — подготовить настоящих профессионалов, готовых к вызовам отрасли, и создать условия, в которых они смогут максимально реализовать свой потенциал".

