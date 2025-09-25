Сила цифровизации: новые инструменты помогают закрывать вакансии почти в 5 раз быстрее

HR-службы крупных компаний активно внедряют цифровые технологии для оптимизации процессов найма. В условиях дефицита кадров скорость взаимодействия с кандидатами становится критически важной: благодаря новым технологиям специалисты могут сокращать этот процесс почти в 5 раз — такими данными поделилась советник директора по развитию "Авито Работа" Надежда Сацкив в рамках выступления на HR-Форуме "Национальная система квалификаций — 2025". Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской недели охраны труда.

По данным исследования "Авито Работа", 45% респондентов ценят возможность проходить собеседования в удобное время, а 33% отмечают скорость и объективность алгоритмов. Сегодня многие компании используют чат-ботов и искусственный интеллект на этапах первичного отбора, что помогает рекрутерам сосредоточиться на стратегических задачах.

"Важно понимать, что цифровизация HR — это не про замену людей алгоритмами, а про то, как технологии могут раскрыть их потенциал и повысить производительность. Например, с помощью сервиса HRMOST рекрутеры сокращают время закрытия вакансий с двух недель до трех дней. Более того, современные инструменты позволяют не просто находить нужные компетенции, а выстраивать индивидуальные траектории развития для каждого сотрудника, делая инвестиции в кадры точными и эффективными, особенно в отраслях с высокой текучестью и сезонным спросом", — отмечает советник директора по развитию "Авито Работа" Надежда Сацкив.

"Вопросы кадрового обеспечения сегодня имеют ключевое значение в повестке дня большинства работодателей. Именно от того, насколько эффективно мы выстраиваем кадровые стратегии, зависит конкурентоспособность компаний, устойчивость бизнеса и развитие отраслей экономики в целом", — отметил модератор сессии "Инвестиции в кадры как точка роста бизнеса", генеральный директор Национального агентства Алексей Вовченко.

Спикер подчеркнул, что современный рынок труда требует от работодателей комплексного подхода, — от работы со школьниками и студентами до поддержки профессионального развития уже состоявшихся специалистов. И руководителям предприятий сегодня очевидна принципиальная роль системного взаимодействия бизнеса, образования и государства.

HR-Форум "Национальная система квалификаций — 2025" был организован Национальным агентством развития квалификаций на Федеральной территории "Сириус". В рамках данной встречи были рассмотрены ключевые аспекты синергии человеческого потенциала и технологических возможностей, направленных на решение кадровых вопросов. В их число входят: формирование корпоративной культуры, комфортной рабочей среды, создание международных платформ в сфере занятости, использование технологий принятия решений и поиска соискателей, использование искусственного интеллекта в работе корпоративных университетов. Форум прошел в рамках Всероссийской недели охраны труда.