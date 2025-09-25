16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александра Казарина: "Селекционеры выбирают названия сортов как имена детям" Федеральный проект "Производительность труда" показал впечатляющие результаты на предприятиях Самарской области Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам на 4% Сила цифровизации: новые инструменты помогают закрывать вакансии почти в 5 раз быстрее За лето "Т Плюс" обновила 5,7 км тепловых сетей в Новокуйбышевске

Экономика и бизнес

Сила цифровизации: новые инструменты помогают закрывать вакансии почти в 5 раз быстрее

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

HR-службы крупных компаний активно внедряют цифровые технологии для оптимизации процессов найма. В условиях дефицита кадров скорость взаимодействия с кандидатами становится критически важной: благодаря новым технологиям специалисты могут сокращать этот процесс почти в 5 раз — такими данными поделилась советник директора по развитию "Авито Работа" Надежда Сацкив в рамках выступления на HR-Форуме "Национальная система квалификаций — 2025". Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Фото: предоставлено Авито

По данным исследования "Авито Работа", 45% респондентов ценят возможность проходить собеседования в удобное время, а 33% отмечают скорость и объективность алгоритмов. Сегодня многие компании используют чат-ботов и искусственный интеллект на этапах первичного отбора, что помогает рекрутерам сосредоточиться на стратегических задачах.

"Важно понимать, что цифровизация HR — это не про замену людей алгоритмами, а про то, как технологии могут раскрыть их потенциал и повысить производительность. Например, с помощью сервиса HRMOST рекрутеры сокращают время закрытия вакансий с двух недель до трех дней. Более того, современные инструменты позволяют не просто находить нужные компетенции, а выстраивать индивидуальные траектории развития для каждого сотрудника, делая инвестиции в кадры точными и эффективными, особенно в отраслях с высокой текучестью и сезонным спросом", — отмечает советник директора по развитию "Авито Работа" Надежда Сацкив.

"Вопросы кадрового обеспечения сегодня имеют ключевое значение в повестке дня большинства работодателей. Именно от того, насколько эффективно мы выстраиваем кадровые стратегии, зависит конкурентоспособность компаний, устойчивость бизнеса и развитие отраслей экономики в целом", — отметил модератор сессии "Инвестиции в кадры как точка роста бизнеса", генеральный директор Национального агентства Алексей Вовченко.

Спикер подчеркнул, что современный рынок труда требует от работодателей комплексного подхода, — от работы со школьниками и студентами до поддержки профессионального развития уже состоявшихся специалистов. И руководителям предприятий сегодня очевидна принципиальная роль системного взаимодействия бизнеса, образования и государства.

HR-Форум "Национальная система квалификаций — 2025" был организован Национальным агентством развития квалификаций на Федеральной территории "Сириус". В рамках данной встречи были рассмотрены ключевые аспекты синергии человеческого потенциала и технологических возможностей, направленных на решение кадровых вопросов. В их число входят: формирование корпоративной культуры, комфортной рабочей среды, создание международных платформ в сфере занятости, использование технологий принятия решений и поиска соискателей, использование искусственного интеллекта в работе корпоративных университетов. Форум прошел в рамках Всероссийской недели охраны труда.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5