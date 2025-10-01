16+
На девять девчонок по статистике десять ребят: "Ростелеком" представил портрет пользователя домашнего интернета

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
К неофициальному Дню интернета, который отмечается в России 30 сентября, "Ростелеком" представил портрет типичного пользователя домашнего интернета компании, а также сравнил предпочтения абонентов в зависимости от региона проживания и подключенных опций. По данным аналитиков, "Ростелеком" предоставляет услуги доступа в интернет более чем 40% российских семей (13,7 млн домохозяйств по итогам первого полугодия 2025 года). Портрет составлен на основе анализа обезличенных данных 785 тыс. абонентов из всех макрорегионов компании.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Типичный пользователь интернета из дома — это мужчина 35–45 лет. Для доступа он использует как ПК, так и мобильный телефон, интересуется ИТ, автомобилями и финансами. У него есть семья и как минимум одно домашнее животное. По данным компании, средний пользователь в 2025 году ежемесячно скачивает 299 Гб трафика. Трафик стабильно растет — в первом полугодии текущего года он вырос на 16% по отношению к 2024 году. Осенью и зимой пользователь проводит в интернете больше времени, чем летом — ежегодно после спада в период отпусков с конца сентября наступает резкий рост. Пиковые же значения традиционно достигаются в январе и марте.

Городской пользователь интернета без дополнительных подключенных опций чаще холост, интересуется здоровьем и обучающими курсами, снимает квартиру. Абонент, живущий за городом, женат, с детьми, любит путешествовать, но преимущественно в пределах России.

Пользователь, у которого в пакете с интернетом подключен онлайн-кинотеатр, занимается спортом, владеет недвижимостью или планирует ее приобрести. Среди этой категории больше всего владельцев кошек и собак. Абонент, подключивший также мобильную связь, больше других интересуется финансами, кулинарией, мебелью и интерьером, а также чаще заботится о безопасности и подключает антивирусы и видеонаблюдение.

Доля женщин среди пользователей растет и в 2025 году составляет 45,1%, увеличилась и доля людей старшего возраста — почти каждый пятый (18,8%) старше 55 лет. Каждый третий (30,8%) пользуется интернетом только со смартфона. Самая редкая категория — пользователь интернета исключительно с планшета — 0,17% от общего числа.

Рекордсмены по использованию домашнего интернета среди регионов — Москва и Подмосковье, Юг и Урал (трафик на 13, 11 и 9% выше, чем в среднем по стране). Скромнее других оказались жители Центра России (на 18% ниже среднего) и Поволжья (-11%).

Чаще других подключают вместе с домашним интернетом онлайн-кинотеатр Wink.ru жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Там же больше геймеров — в регионах Юга и Северного Кавказа в два раза чаще подключают тарифный план "Игровой", чем в среднем по стране. Самые читающие абоненты живут на Дальнем Востоке — число тех, кто в этих субъектах подключил "Ростелеком Книги", превышает среднее по стране более чем в два раза.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома": "Свыше 90% населения в России пользуются интернетом, и самую большую долю из них традиционно обслуживает наша компания. Поэтому у нас самая большая и достоверная база данных о интернет-пользователях страны. Конечно же, в их число входят люди всех возрастов, интересов, разного семейного положения. Наш анализ показывает, что типичный пользователь с каждым годом увеличивает объем потребляемого трафика, часто выходит в сеть с нескольких устройств, а вот подключение дополнительных опций зависит от множества факторов. Но одно можно сказать точно: семьи активнее пользуются пакетами услуг и дополнительными сервисами. Мы постоянно работаем над улучшением инфраструктуры и качества интернета, разрабатываем новые предложения для дома и семьи, чтобы точнее соответствовать запросам абонентов".

Сфера интересов пользователей определялась на основе данных провайдера о тематиках сайтов, на которые заходили три и более раз в месяц, а также аффинити-индекса "Яндекс Аудиторий".

Узнать подробности о предложениях "Ростелекома" и подключить домашний интернет можно на сайте компании или по телефону 8 800 100 08 00.

