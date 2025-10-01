16+
Торговля, агробизнес и строительство чаще всего побуждают владельцев страховать риски

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Комплексную страховую защиту для своего дела чаще всего выбирают предприниматели из сфер оптовой и розничной торговли, растениеводства и животноводства, а также строительства. Такие данные получила СберСтрахование, проанализировав свой портфель, накануне Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

За период с января по август малый бизнес застраховал свои риски в рамках комплексной программы "Защита 360°" на 226,3 млрд рублей. Это почти на 50% больше, чем годом ранее. Программа позволяет застраховать в одном полисе имущество, финансы, ответственность перед третьими лицами, а также сотрудников.

Статистика выплат по страховым продуктам для малого бизнеса показывает, что в первом полугодии такие компании получили наибольшие компенсации из-за страховых случаев, связанных с пожарами (36%), происшествиями во время перевозки грузов (12%), а также из-за травм сотрудников (21%).

Больше всего внимания страховой защите бизнеса уделяют предприятия малого бизнеса из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также Краснодарского и Красноярского краёв.

