В регионе за девять месяцев обнаружили 26 нелегальных участников финансового рынка

За январь-сентябрь 2025 г. в Самарской области Банк России выявил 26 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщает пресс-служба регулятора. Большинство из них (23 субъекта) - "черные кредиторы". Также обнаружены две организации с признаками финансовых пирамид. Еще одна компания незаконно привлекала инвестиции.

Нелегальным кредитованием занимаются в основном псевдоломбарды и комиссионные магазины. Незаконные кредиторы выдают потребительские займы гражданам под залог имущества под видом заключения договоров купли-продажи, хранения, комиссии. Взаимодействие с ними опасно тем, что такие организации работают не в правовом поле. Они могут выставлять за свои услуги завышенные проценты или продать имущество, переданное в счет получения денег, потому что по закону оно залогом не является.

Чтобы не попасть в другую ловушку - финансовую пирамиду - важно проверять, действительно ли организация ведет деятельность, о которой говорит. Финансовые пирамиды, как правило, активно рекламируют себя и публично обещают очень высокий доход, намного выше рыночного уровня, при этом заявляя, что рисков нет. Должно насторожить, если компания зарегистрирована буквально накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Это можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России.

Компании реального сектора экономики, не обладающие лицензией Банка России и не входящие в его специальные реестры, вправе публично привлекать деньги на развитие своего бизнеса, выпуская ценные бумаги или собирая средства на краудфандинговых платформах. Но в любом случае посредником между инвесторами и предпринимателями должна выступать организация с лицензией Банка России - брокер, управляющая компания, оператор инвестиционной платформы - либо компания должна иметь право привлекать средства по закону. Проверить, легально ли работает компания на финансовом рынке, имеет ли разрешения на ту или иную деятельность, можно на сайте Банка России.

Если предприятие реального сектора экономики самостоятельно решит публично привлечь инвестиции от граждан без выпуска ценных бумаг (например, через свой сайт) - это будет нарушением закона. Такие изменения вступили в силу в августе 2024 года.

"Закон запрещает организациям, не поднадзорным Банку России и не регулируемым законодательно, а также их посредникам публично привлекать средства физлиц в качестве инвестиций. Поэтому гражданам, прежде чем вкладываться в тот или иной бизнес, важно убедиться, что предприниматель законно привлекает средства. Иначе для инвестора могут возникнуть риски невозврата вложенных средств", - подчеркивает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.