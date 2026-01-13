16+
Банки Финансы

В регионе за девять месяцев обнаружили 26 нелегальных участников финансового рынка

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За январь-сентябрь 2025 г. в Самарской области Банк России выявил 26 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, сообщает пресс-служба регулятора. Большинство из них (23 субъекта) - "черные кредиторы". Также обнаружены две организации с признаками финансовых пирамид. Еще одна компания незаконно привлекала инвестиции.

Нелегальным кредитованием занимаются в основном псевдоломбарды и комиссионные магазины. Незаконные кредиторы выдают потребительские займы гражданам под залог имущества под видом заключения договоров купли-продажи, хранения, комиссии. Взаимодействие с ними опасно тем, что такие организации работают не в правовом поле. Они могут выставлять за свои услуги завышенные проценты или продать имущество, переданное в счет получения денег, потому что по закону оно залогом не является.

Чтобы не попасть в другую ловушку - финансовую пирамиду - важно проверять, действительно ли организация ведет деятельность, о которой говорит. Финансовые пирамиды, как правило, активно рекламируют себя и публично обещают очень высокий доход, намного выше рыночного уровня, при этом заявляя, что рисков нет. Должно насторожить, если компания зарегистрирована буквально накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Это можно проверить в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России.  

Компании реального сектора экономики, не обладающие лицензией Банка России и не входящие в его специальные реестры, вправе публично привлекать деньги на развитие своего бизнеса, выпуская ценные бумаги или собирая средства на краудфандинговых платформах. Но в любом случае посредником между инвесторами и предпринимателями должна выступать организация с лицензией Банка России - брокер, управляющая компания, оператор инвестиционной платформы - либо компания должна иметь право привлекать средства по закону. Проверить, легально ли работает компания на финансовом рынке, имеет ли разрешения на ту или иную деятельность, можно на сайте Банка России.

Если предприятие реального сектора экономики самостоятельно решит публично привлечь инвестиции от граждан без выпуска ценных бумаг (например, через свой сайт) - это будет нарушением закона. Такие изменения вступили в силу в августе 2024 года.

"Закон запрещает организациям, не поднадзорным Банку России и не регулируемым законодательно, а также их посредникам публично привлекать средства физлиц в качестве инвестиций. Поэтому гражданам, прежде чем вкладываться в тот или иной бизнес, важно убедиться, что предприниматель законно привлекает средства. Иначе для инвестора могут возникнуть риски невозврата вложенных средств", - подчеркивает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

