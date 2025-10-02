16+
Экономика и бизнес

В Самарской области определили победительницу программы "Мама — предприниматель"

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области завершился региональный этап масштабной федеральной программы поддержки женского бизнеса "Мама-предприниматель". В 2025 году заявки на участие подали более 270 жительниц Самарской области, 15 из них вышли в финал.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

С 15 по 26 сентября участницы прошли очные обучающие интенсивы в Самаре и Тольятти. При поддержке тренеров и приглашенных экспертов дамы учились масштабированию бизнеса — от построения финансовой модели до внедрения решений на основе искусственного интеллекта, а также разработали бизнес-планы.

В региональном финале экспертам представили самые разные бизнес-проекты: лингвистический клуб, студия праздников, лаборатория красоты, цветочная ферма, центр профориентации. Членами жюри выступили представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, руководители известных предприятий региона, партнёры программы и представители общественных объединений.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка: "Подобные программы важны не только потому, что дают старт новым проектам, но и потому, что создают систему поддержки для женщин, совмещающих бизнес и семью. Обучающие интенсивы, доступ к экспертной оценке и грантовая поддержка превращают идеи в производства, а Сбер, как банк-партнёр, рад способствовать их развитию, предоставляя финансовые решения, консультации и цифровые инструменты для масштабирования".

По итогам работы экспертной комиссии лучшим признали проект адаптивной одежды для детей с ОВЗ "NIKOLA KIDS" Екатерины Рожковой. Жительница Тольятти стала обладательницей гранта в размере 150 тыс. рублей, а также получила шанс представить регион на федеральном уровне и побороться за грант в 1 млн рублей.

Несколько лет назад Екатерина решила обучиться шитью, чтобы создавать удобную одежду для сына. Сейчас она помогает многим семьям в Тольятти и других городах области, адаптируя наряды под нужды особенных детей.

Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области: "Ежегодно мы получаем большое количество заявок, среди которых много достойных, ярких проектов. После завершения программы наша поддержка не заканчивается, каждая участница может обратиться в один из центров "Мой бизнес", где ей помогут подобрать те инструменты господдержки, необходимые для роста и развития бизнес-проекта".

Екатерина Рожкова, победительница регионального этапа программы "Мама-предприниматель":
"Проект помог мне увидеть дальнейшее развитие. В планах — открыть небольшое производство, запустить продажи по электронным сертификатам, что значительно сократит финансовые затраты для родителей".

Проект, помогающий женщинам в декрете, мамам с несовершеннолетними детьми открыть или масштабировать свой бизнес, проводится в Самарской области с 2018 года. Организатором выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес". Банк-партнер мероприятия — Сбер.

