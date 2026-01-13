Жители Самарской области стали чаще звонить близким на праздники

Во время новогодних каникул россияне предпочли общаться с близкими, а не писать сообщения. В праздничный период голосовой трафик вырос на 27%, а всего жители страны проговорили более 8,3 тысячи лет, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных.
В Самарской области абоненты оператора поздравляли родственников и друзей на протяжении в среднем 15 минут. Цифра на 10% выше прошлогодней.
Пик голосового общения традиционно пришелся на 31 декабря (14% от всех минут на звонки в период праздников). Всего жители страны за каникулы проговорили более четырех миллиардов минут, что эквивалентно 8285 годам непрерывного общения.
Самыми активными звонящими стали россияне в возрасте 35-44 лет - на них пришлось 25% всех пользователей голосовой связи. Чуть реже это делали абоненты 45-54 лет (23%), а третью строчку заняла аудитория 65+ (20%). При этом именно старшее поколение поздравляли чаще других: на пожилых россиян пришлось около четверти всех входящих звонков.
Молодежь 14-24 лет заметно реже выбирала голосовое общение (на них приходится 2%), но именно она чаще других становилась инициатором звонков: исходящих вызовов у этой категории оказалось больше.
Активность старшего поколения проявилась и в мобильном интернете. На пользователей 65+ пришлось 21% всего использованного трафика, тогда как доля абонентов 14-24 лет составила лишь 6%. Лидерами по объему интернет-трафика в новогодние каникулы ожидаемо стали россияне 35-44 лет (35%), далее следуют абоненты 45-54 лет (24%) и 25-34 лет (15%).
География поздравлений в праздники также оказалась контрастной. Самыми разговорчивыми стали жители Северного Кавказа. Так, в Карачаево-Черкесии на одного абонента пришлось в среднем 21,5 минуты разговоров. Далее следуют жители Чечни (19,6 минуты) и Ингушетии (19 минут). В пятерку регионов-лидеров вошли также Калмыкия (18,7 минуты) и Мордовия (18,3 минуты).
Меньше звонков совершили жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - в среднем 4,9 минуты на абонента. Также в числе наименее разговорчивых россиян оказались нижегородцы (7,7 минуты), а также москвичи и жители Подмосковья (восемь минут).
