Авито при поддержке BI.ZONE улучшила детекцию фишинговых ресурсов почти в 2 раза

Авито и BI.ZONE Brand Protection сотрудничают пять лет. За это время компании совместно повысили эффективность определения и блокировки фишинговых схем на 85%.
Авито — крупнейшая в мире классифайд-платформа. Более 2 млн новых объявлений появляется на площадке ежедневно, а ее ежемесячная аудитория составляет 72 млн пользователей.
Команда Авито непрерывно улучшает показатели безопасности платформы, включая борьбу с фишингом, распространением вредоносного ПО и другими случаями неправомерного использования бренда компании.
Среди ключевых задач Авито и BI.ZONE Brand Protection выделили следующие:
- Защита от фишинговых атак;
- Мониторинг фродовых схем на теневых ресурсах;
- Контроль сохранности персональных данных клиентов и сотрудников;
- Выявление забытых токенов и секретов на открытых платформах для разработки;
- Защита от атак с использованием вредоносного ПО.
За время работы компании постоянно оптимизировали подход к проверке доменов, процесс блокировки фишинговых сайтов, использующих элементы дизайна платформы, и улучшили алгоритмы поиска нелегитимной активности. В результате количество фродовых ресурсов снизилось на 85% за 5 лет. При этом время, необходимое на блокировку таких сайтов, сократилось на 25%.
Антон Тупиков, технический лидер дирекции SafeСom, Авито: "Для нас ключевым приоритетом всегда остается безопасность пользователей. Совместно с BI.ZONE мы не просто реагируем на угрозы, а выстраиваем устойчивую систему, которая позволяет нам быть на шаг впереди злоумышленников. Это долгосрочная работа, и мы видим ее реальные плоды".
Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.ZONE Brand Protection: "Главный инструмент злоумышленников — социальная инженерия. При этом злоумышленники постоянно изменяют подходы, пытаясь войти в доверие. Для своевременного обнаружения и блокировки фродовых ресурсов мы постоянно оптимизируем процессы и улучшаем алгоритмы. Наш совместный кейс с Авито — пример такой работы".
