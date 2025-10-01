16+
Экономика и бизнес

В Самарской области молодые предприниматели в 2 раза чаще выбирают бизнес в креативной сфере

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области 2,5 тысячи предпринимателей в возрасте до 35 лет заняты в креативных индустриях, это около 11,5% всех молодых ИП региона. Показатели более чем в 2 раза превышают долю в возрастной группе старше 36 лет — там креативную сферу для открытия бизнеса выбирают только 5% или почти 3 тысячи предпринимателей, следует из статистики Корпорации МСП. Среди самарской бизнес-молодежи до 25 лет доля "креативщиков" составила 13,5%.

"Показатели Самарской области превосходят средние значения по стране, демонстрируя растущую привлекательность креативного сектора среди молодых предпринимателей. И наша задача здесь — поддерживать этот тренд, создавать условия для развития творческих проектов, обучать молодых и инициативных людей, помогать с продвижением, обеспечивать доступ к финансированию. 

действующими инструментами представители креативного сектора могут познакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.  

Наиболее популярными креативными индустриями у самарской молодежи до 25 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография. В топ отраслей у молодых предпринимателей от 25 до 35 лет входят разработка ПО и ИТ-услуги, реклама и PR, дизайн и фотография.

Всего по данным на 1 сентября в Самарской области 22,1 тыс. человек являются молодежью до 35 лет из общего числа субъектов МСП. Более 6 тыс. молодых МСП зарегистрированы с начала 2025 года.

"С начала 2025 года в России появилось 287 тысяч новых молодежных ИП до 35 лет. В результате у нас сейчас средний возраст предпринимателя в секторе МСП составляет 36 лет — то есть максимально приблизился к границе молодежного бизнеса", — сообщил глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика": содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка. Также в регионе действует грантовая поддержка предпринимателей, развивающих свои проекты в креативных индустриях.

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

