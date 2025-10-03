Перспективы развития и новые партнерства: итоги участия ГК "СМК" в международной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь"

Группа компаний "СМК", крупный российский производитель металлоконструкций, принял участие в первой международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", проходившей в Минске с 29 сентября по 1 октября 2025 года.

На выставке ГК "СМК" представила современные технологические решения в области производства металлоконструкций, включая конструкции пролетных строений для автодорожных мостов, путепроводов и эстакад. Кроме того, специалисты компании продемонстрировали возможности полного производственного цикла, обеспечивающего выполнение всех этапов — от разработки проектной документации до выпуска готовых конструкций.

В рамках мероприятия представители компании провели ряд встреч с ключевыми игроками отрасли, представителями региональных властей и потенциальными заказчиками. В ходе переговоров были достигнуты предварительные договоренности о совместной работе, построены связи, необходимые для дальнейшего развития сотрудничества. Обсуждались также возможности технического сопровождения проектов, обмен опытом и использование передовых технологий для повышения эффективности реализации задач партнера. Эти договоренности закладывают прочную основу для масштабного развития компании на белорусском рынке и укрепления промышленного взаимодействия между странами.

"Участие в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" дало уникальную возможность продемонстрировать передовые технологии холдинга в сфере производства металлоконструкций и установить прочные партнерские отношения с ключевыми участниками рынка республики. В ходе работы были определены стратегические направления, которые лягут в основу концепции перспективного развития компании на белорусском рынке. Она предусматривает комплексный подход к расширению присутствия компании на рынке, активное участие в региональных инфраструктурных и промышленных проектах, а также внедрение современных технологических решений, направленных на повышение качества и эффективности строительства. Уверен, данный подход будет иметь стратегическое значение для развития как компаний, так и регионов в целом, и способствовать укреплению промышленного взаимодействия между нашими странами", — подчеркнул генеральный директор АО "СМК" Александр Лебедев.

Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" впервые прошла в Минске. Эта международная площадка была создана для развития российско-белорусского сотрудничества в сфере промышленного производства и технологий по ключевым направлениям: машиностроение и компоненты, металлургия и материалы, химическая промышленность, промышленные IT, автоматизация производств и услуги для промышленности.