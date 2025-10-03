16+
Сюжеты:
В ТПП Самарской области состоялся бизнес-завтрак "Проектная деятельность в сфере газоснабжения"

ТЭК Экономика и бизнес

В ТПП Самарской области состоялся бизнес-завтрак "Проектная деятельность в сфере газоснабжения"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
2 октября в Торгово-промышленной палате Самарской области прошёл традиционный бизнес-завтрак по актуальным вопросам в сфере газо — и теплоснабжения. На этот раз во встрече принимали участие представители проектных и газоснабжающих организаций.

В начале встречи Вадим Орлов, руководитель ООО "Промкомплектсервис", рассказал участникам о работе комитета по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения при областной ТПП, созданного в 2024 году.  Структура позволяет вести постоянный диалог между отраслевыми объединениями, органами власти, общественниками и всеми заинтересованными сторонами.  В состав комитета входят представители 24 организаций региона, работающих в сфере тепло и газоснабжения, а также представители газоснабжающих, монтажных и обслуживающих организаций.

При содействии комитета в регионе ежегодно проводится конкурс для малых котельных "Надежное тепло", Форум "Теплогенерация", ежеквартально проходят бизнес-завтраки по актуальным темам.

В процессе живого общения гости обсудили насущные проблемы отрасли. Больше всего возникало вопросов по теме согласования проектов объектов газоснабжения, а так же проблем при подключении уже построенных теплопунктов.

Владимир Дмитриев, начальник отдела метрологии "Газпром межрегионгаз Самара", рассказал о требованиях поставщиков газа к собственникам, о том, что важно учитывать на стадии проектирования.  "Да, сейчас почти все проекты приходят наше согласование, но бывают потребители, которые заменяли узел, а в проект забывали внести, мы приезжали на объекты, думаем, что там один, а по факту стоит другой. Как вы знаете, согласно правилам газопотребления, работы должны вестись согласно проектам технической документации. В первую очередь, большая просьба указывать в проектах давление, на котором установлены счётчики", — подчеркнул Владимир Дмитриев.

Компания "Вымпелгаз" специализируется на обслуживании котельного и газового оборудования.  Директор компании Ольга Борисова высказала свои пожелания: "Согласование зависит от специфики, от конкретного заказчика, который в договорных отношениях выставляет требования к проектной работе. И здесь, опять же, зависит от образованности заказчика. Часто, он из соображении экономии,  просит указать в проекте  более дешевые и, соответственно, более  низкого качества образцы оборудования, а  потом это выливается в очень дорогое обслуживание объекта. У меня просьба, насколько это возможно, доносить эту информацию до заказчика на этапе проектирования".

Как обычно, по итогам встречи были сформированы рекомендации к профессионалам отрасли, которые будут донесены  и использоваться в работе тепло и газоснабжающих организаций региона.

