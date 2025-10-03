Самарцы вошли в число самых преданных фанатов "Ведьмака" в России

В конце сентября россияне атаковали сайты крупнейших книжных магазинов: всего за три дня трафик вырос на 30%. В Самарской области динамика составила 26%. Аналитики МегаФона и розничной сети "Читай-город — Буквоед" объясняют это официальным стартом продаж долгожданной книги Анджея Сапковского "Перекресток воронов" — нового романа о ведьмаке Геральте, выхода которого поклонники саги ждали 12 лет.

Читатели массово заказывали литературную новинку: почти половина заказов (46%) пришлась на читателей из столицы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Также большой интерес к новому роману Сапковского проявили Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Нижний Новгород и Самара.

"Перекресток воронов" стал доступен читателям для покупки 30 сентября. За полтора месяца до релиза россияне оформили более 15 тысяч предзаказов, а в день старта продаж книга была куплена свыше трёх тысяч раз в объединенной розничной сети "Читай-город — Буквоед", для сравнения: обычно книги-новинки продаются в количестве 3-5 тысяч экземпляров за полгода. По данным МегаФона, трафик на сайты книжных магазинов на фоне новостей о релизе стал непрерывно расти за три дня до официального поступления книги в продажу и превысил средние значения сентября на 30%.

Чаще других сайты книжных посещали миллениалы (от 35 до 44 лет): на них приходится 41% пользователей книжных магазинов. Далее следуют поколение Х и зумеры — по 20% соответственно. Меньше всего новая история увлекла бумеров (пользователи 60+), доля которых составила всего 7%.

Книга "Перекрёсток Воронов" — первый с весны 2013 года роман из цикла "Ведьмак" от Анджея Сапковского на русском языке. Вышедшая книга о знаменитом борце с чудовищами рассказывает о первых шагах главного героя в опасной профессии после обучения в "ведьмачьей школе".