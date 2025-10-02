16+
Экономика и бизнес

Итоги участия ГК "Полипласт" в международной выставке "ИННОПРОМ.Беларусь"

МИНСК. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Группа компаний "Полипласт" приняла активное участие в первой международной промышленной выставке "ИННОПРОМ.Беларусь", которая проходила с 29 сентября по 1 октября 2025 года в Минске.

В мероприятии участвовали ведущие заводы холдинга: ООО "Полипласт Новомосковск", ООО "Полипласт Северо-запад", ООО "ПолипластХИМ". Они представили высокотехнологичную полимерную и химическую продукцию для металлургической, нефтегазовой и строительной отраслей.

Основным событием мероприятия для ГК "Полипласт" стало подписание стратегически важного соглашения о намерениях по международному сотрудничеству между флагманским предприятием ГК "Полипласт" ООО "Полипласт Новомосковск" и ОАО "Нафтан" — одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси. Документ, поддержанный Минпромторгом России, Минпромторгом Беларуси, Государственным военно-промышленным комитетом Республики Беларусь и Правительством Тульской области, направлен на развитие совместных проектов в сфере химической переработки и поставок базового сырья. Подписание состоялось в присутствии губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, который отметил значимость соглашения для развития химической индустрии России.

ГК "Полипласт" представила на выставке инновационные решения для белорусского рынка. Новейшие химические добавки для повышения качества и долговечности строительных конструкций и сооружений вызвали большой интерес у специалистов отрасли.

Кроме того, ГК "Полипласт" выступила организатором круглого стола "Химические добавки и современные решения для товарного бетона и железобетона — профессиональный взгляд "ПолипластХИМ", в котором приняли участие представители строительного рынка Беларуси. Участники дискуссии обсудили текущие потребности строительной отрасли республики, а также наметили "дорожную карту" по развитию партнерства и дальнейшему внедрению инновационных продуктов. Такая форма взаимодействия позволила глубже понять вызовы рынка и совместно искать оптимальные решения.

Важным элементом участия ГК "Полипласт" в "ИННОПРОМ.Беларусь" стало посещение и участие в деловых сессиях белорусских строительных организаций. Так, на стенде Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь прошла презентация возможностей и компетенций компаний строительной отрасли. Такой формат взаимодействия способствовал укреплению деловых связей с ключевыми игроками отрасли: обмену актуальным опытом и развитию совместных инициатив.

