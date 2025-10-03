Такси вызвал, еду заказал: какие сервисы доступны в Самарской области без интернета

С момента появления так называемых "белых списков" цифровая жизнь в местах вынужденных ограничений мобильного интернета постепенно возобновляется. Снова можно заказать такси, купить что-то на маркетплейсе и послушать музыку. Минцифры России недавно поделилось хорошей новостью и сообщило, что перечень сервисов будет пополняться. Оператор Т2 рассказал, что уже доступно в Самарской области по состоянию на октябрь.
- Госуслуги, прочие госсервисы, сайты правительства и администрации президента России;
- Мессенджер МАХ;
- Соцсети "Вконтакте и "Одноклассники", Mail.ru и "Дзен";
- Сайт и приложение Т2;
- Сервисы "Яндекса" — Go, "Еда", "Лавка", "Музыка", "Карты", "Путешествия, Навигатор";
- Видеохостинг Rutube; "Кинопоиск";
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Сервис объявлений "Авито";
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования.
Кроме того, в регионе появляется все больше точек Wi-Fi — актуальную карту таких локаций опубликовало Министерство цифрового развития и связи области. Список адресов постепенно пополняется. Выйти в сеть можно, например, в крупных супермаркетах и кафе.
"Мы давно привыкли к тому, что смартфон стал не просто средством общения, но и жизненно важным способом связи с банками, службами заказа такси, госорганами. Компромиссное решение с "белым списком" сервисов позволяет вернуть абонентам привычный уровень комфорта там, где действуют вызванные мерами безопасности ограничения связи. При этом для наших клиентов доступ к значимым ресурсам открывается автоматически — не требуется никаких дополнительных активаций", — говорит директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.