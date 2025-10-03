16+
Сотовая связь Транспорт и связь

Такси вызвал, еду заказал: какие сервисы доступны в Самарской области без интернета

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С момента появления так называемых "белых списков" цифровая жизнь в местах вынужденных ограничений мобильного интернета постепенно возобновляется. Снова можно заказать такси, купить что-то на маркетплейсе и послушать музыку. Минцифры России недавно поделилось хорошей новостью и сообщило, что перечень сервисов будет пополняться. Оператор Т2 рассказал, что уже доступно в Самарской области по состоянию на октябрь.

Фото: Chat GPT
  • Госуслуги, прочие госсервисы, сайты правительства и администрации президента России;
  • Мессенджер МАХ;
  • Соцсети "Вконтакте и "Одноклассники", Mail.ru и "Дзен";
  • Сайт и приложение Т2;
  • Сервисы "Яндекса" — Go, "Еда", "Лавка", "Музыка", "Карты", "Путешествия, Навигатор";
  • Видеохостинг Rutube; "Кинопоиск";
  • Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Сервис объявлений "Авито";
  • Федеральная платформа дистанционного электронного голосования.

Кроме того, в регионе появляется все больше точек Wi-Fi — актуальную карту таких локаций опубликовало Министерство цифрового развития и связи области. Список адресов постепенно пополняется. Выйти в сеть можно, например, в крупных супермаркетах и кафе. 

"Мы давно привыкли к тому, что смартфон стал не просто средством общения, но и жизненно важным способом связи с банками, службами заказа такси, госорганами. Компромиссное решение с "белым списком" сервисов позволяет вернуть абонентам привычный уровень комфорта там, где действуют вызванные мерами безопасности ограничения связи. При этом для наших клиентов доступ к значимым ресурсам открывается автоматически — не требуется никаких дополнительных активаций", — говорит директор макрорегиона "Волга" Т2 Алексей Сидоров.

