Сотовая связь Транспорт и связь

Руками не трогать: россияне оценили преимущества голосового управления

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сенсорное управление современными гаджетами все еще популярно, но взаимодействие с устройствами посредством голоса также стремительно набирает обороты. Эта тенденция выходит за пределы умного дома — россияне хотят разговаривать со своими смартфонами, колонками и даже автомобилями.

Фото: Екатерина Мавричева

Так, исследование Авто.ру и Яндекс Авто показало, что более 60% водителей не против управлять машиной именно голосом, а не через сенсорный экран. Причины такого тренда понятны — простота и удобство бесконтактных методов управления очень актуальны при нахождении в движущемся авто.

При этом голоса ИИ также совершенствуются. Современное звучание роботов становится практически неотличимым от живых людей. Это открывает новые возможности для развития умных гаджетов, создания контента в образовательной сфере и многих других областях. Появление ИИ с когнитивными способностями человека возможно уже в ближайшие 5-10 лет, но текущий уровень роботов успешно позволяет им справляться с рядом бытовых задач.

Сегодня голосовые ассистенты доступны практически всем — в основном в формате умных колонок. Даже самые простые модели с виртуальным ассистентом способны давать ответы на вопросы в различных сферах, подсказывать погоду, включать музыку по предпочтениям владельца и развлекать детей. При этом распространение ИИ-технологий позволило сделать умные колонки привычными цифровыми компаньонами в домах россиян, а не инновационным устройством.

"За последние годы голосовые помощники прошли большой путь — от собеседников с ограниченным функционалом до настоящих виртуальных личностей со своими уникальными характерами, готовых помочь с сотнями запросов. Технологии искусственного интеллекта развиваются стремительно, и мы в Т2 делаем все, чтобы интегрировать лучшие из них в наши продукты и сервисы — от защиты абонентов в вопросах киберугроз до smart-управления внутренними бизнес-процессами и распределения нагрузки на сеть с помощью ИИ", — говорит Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2.

Этой осенью приобрести smart-гаджеты по выгодной стоимости могут абоненты мобильного оператора Т2. Промо-цены на умные колонки от Sber действуют в салонах Т2 по всей стране до 31 октября. Так, устройство Sber Home можно купить всего за 5990 рублей, а Sber Mini 2 — за 2990 рублей. Обе колонки имеют встроенного голосового помощника Салют, работают на операционной системе StarOS.

Еще выгоднее умная покупка станет с акцией по обмену гигабайтов и минут от Т2. Покупатель может получить скидку до 1000 рублей при обмене от 500 минут и 30 Гб. Превратить остатки по трафику в выгоду можно на сайте оператора или в личном кабинете абонента Т2. Там хранится информация обо всех доступных скидках и устройствах, доступных для покупки по акции оператора.

