В Ставропольском районе временно отключат свет 6 и 7 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
06.10.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Луначарский (ул. Мира, ул. Долгова, ул. Школьная, ул. Злобина, ул. Пролетарская);
06.10.2025 года с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Луначарский (ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Солнечная, ул. 55 лет Победы).
07.10.2025 года с 10-00 до 11-00 и с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
пос. Луначарский (ул. Производственная, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Северная, ул. Раздольная, ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Солнечная, ул. 55 лет Победы).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.