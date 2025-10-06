В трех районах области временно отключат свет 7 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.10.2025 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое (ул. Советская);

07.10.2025 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Чапаевская);

07.10.2025 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Комсомольская; ул. Бузыцкого, ул. Солнечная, ул. Ефросинина, ул. Луговая, ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева, ул. Заречная);

07.10.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Красноармейская, ул. Северная, ул. Советская);

07.10.2025 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Васильевка

07.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.