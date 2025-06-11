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Общество

Стартовал Всероссийский конкурс "Город в деталях: живое наследие"

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс проводится Союзом российских городов и Ассоциацией развития территорий при поддержке Минстроя России и в партнерстве с Общественной палатой РФ, Комитетом Государственной Думы Федерального собрания РФ по региональной политике и местному самоуправлению Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), НИУ МГСУ (Московский строительный университет), Ассоциацией парков России, Ассоциацией производителей посадочного материала, Всероссийским движением "Волонтеры местного самоуправления", Общероссийской организацией "Городские Реновации", Центром инноваций муниципальных образований, АНО "Креативная экономика", Союзом архитекторов России и Советом главных архитекторов им. А. В. Кузьмина на платформе живоенаследие.рф.

Конкурс направлен на выявление и популяризацию объектов городской среды, которые, обладая историко-культурной ценностью, формируют индивидуальный облик российских городов, служат важным элементом сохранения исторической памяти местных сообществ и могут быть интегрированы в проекты благоустройства общественных пространств.

Проведение конкурса способствует достижению целей национального проекта "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

К участию в конкурсе приглашаются как физические лица — граждане России, достигшие совершеннолетия, включая активных горожан, краеведов, блогеров, дизайнеров, студентов архитектурных вузов и экспертов по сохранению наследия, которые могут участвовать как индивидуально, так и в составе групп; так и юридические лица — некоммерческие организации, включая государственные и муниципальные учреждения образования, культуры и благоустройства, а также общественные объединения.

Прием заявок осуществляется через официальный сайт конкурса с 3 июня по 1 августа.

Конкурсные работы принимаются в трех форматах:

• видеоролики продолжительностью до трех минут должны быть представлены в формате MP4 размером не более 300 МБ;

• фотографии принимаются в форматах JPG, JPEG или PNG с максимальным размером файла 10 МБ;

• Текстовые эссе объемом до 7 тыс. знаков с пробелами должны быть представлены в формате DOC.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в августе 2025 года.

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