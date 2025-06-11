В России запустили Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций

Информационный повод: На Госуслугах появилась возможность пройти бесплатное тестирование по ключевым ИТ-навыкам и получить официальный сертификат Минцифры. Это поможет работодателям быстрее находить подходящих кандидатов, а соискателям — выгодно выделиться на рынке. Инициатива стала частью национального проекта "Экономика данных".

На платформе специалисты могут пройти тестирование по востребованным ИТ-направлениям: Python, Java, C#, SQL, HTML, PostgreSQL, API, CSS и др. Уже доступно 17 тестов, до конца года их станет 21.

Если тест успешно пройден:

— на портале Госуслуг можно получить официальный сертификат Минцифры с 31 мая года;

— в резюме на hh.ru появится значок подтвержденного навыка.

Для работодателей это рабочий инструмент прескоринга:

— помогает выделить релевантных кандидатов;

— экономит время при большом потоке откликов;

— снижает нагрузку на HR-команду.

Для соискателей — это возможность:

— проверить себя и сверить свой уровень с требованиями рынка;

— подтвердить компетенции даже без профильного диплома;

— выгодно выделиться среди других претендентов.

Согласно исследованию hh.ru, 73% специалистов считают тестирование полезным инструментом для профессионального развития.

В системе оценки предусмотрено три уровня: базовый, средний и продвинутый. В тесты встроена антифрод-система. Она отслеживает, что пользователи проходят тесты честно.

Результат теста действует год. Если тест не сдан, информация нигде не публикуется, а повторить попытку можно через месяц.

Оператором платформы стал hh.ru. Методика оценки разработана совместно с экспертами индустрии и компаниями IBS, VK, Skillbox, Skypro, "Ланит", РУДН, "Ростелеком" и другими.



