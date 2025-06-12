В Большечерниговском районе разыскали водителя, сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП

В среду, 11 июня, в Большечерниговском районе полицейские оперативно разыскали и задержали скрывшегося с места ДТП водителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 07:59 на 1,28 км а/д "Большая Черниговка — Краснооктябрьский" 73-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, допустил наезд на 40-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. С места ДТП водитель скрылся, но оперативно разыскан и задержан сотрудниками полиции.

Очевидцы происшествия доставили раненую женщину в больницу, где ей было рекомендовано амбулаторное лечение.