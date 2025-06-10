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Туризм Общество

Самара вошла в ТОП-10 направлений отдыха на июньские праздники

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "МТС", цифровая экосистема на основе данных платформы Bronevik.com, входящей в экосистему, изучила спрос бронирования туристического жилья на предстоящие длинные праздники в июне. Самара вошла в ТОП-10 по количеству бронирований, заняв 7 место в рейтинге.

Фото: предоставлено МТС

Количество бронирований по стране на праздничные даты увеличилось на 101% в сравнении год к году. Причиной такого всплеска стал перенос выходного с 8 марта на 13 июня, что обеспечило россиянам четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня. Больше всего объектов размещения туристов забронировано в Санкт-Петербурге, Казани и Москве. Самара поднялась сразу на 7 пунктов и заняла 7 место в группе самых привлекательных направлений отдыха в июне.

Выбирая туристическое жилье для отдыха, россияне стремятся сэкономить. Больше всего ранних бронирований совершено в объектах категории "без звезд" — 41% от всех заказов. Средний чек за такое размещение сейчас составляет 5 000 рублей за ночь. В трехзвездочных объектах планируют остановиться 27% путешественников (средний чек — 6 100 рублей за ночь), в четырехзвездочных — 19% (10 100 рублей за ночь). Объекты с 1-2 звездами предпочли 9% туристов (4 000 рублей за ночь), а пятизвездочные отели выбрали только 4% россиян (20 600 рублей за ночь).

В среднем по России чек за ранее бронирование туристического жилья на июньские праздники составляет 6 900 рублей за ночь, а средняя продолжительность проживания — 2 дня.

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