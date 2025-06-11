Швеи Самарской области соревновались за звание лучшей

В Самаре состоялся региональный этап всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии" в номинации "Швея". В этом году он проходит в рамках нового нацпроекта "Кадры", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
"Конкурс профмастерства проводится с 2012 года, — прокомментировала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. — В Самарской области проходили и региональные, и федеральные этапы по различным номинациям. Сегодня соревнуются швеи. Они выполняют теоретические и практические задания. Победители получат денежные призы: 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч — за второе и 30 тысяч — за третье. Награждение пройдет в конце июня в Струковском парке".
Соревнования в этой номинации проходили в нашем регионе в 2022 году, и уже второй раз площадкой для них становится Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.
"Любой конкурс важен для профессионального развития, — подчеркнула директор колледжа Татьяна Санникова. — Профессия швеи — это о красивом, о моде, о нашем российском, самарском. В нашей стране уважают тех, кто может сотворить что-то своими руками. И этот конкурс — тому подтверждение".
Участники конкурса своей профессией гордятся, отмечают, что такие состязания становятся и испытанием, и праздником.
"Я захотела стать швеей в детстве, когда на уроке труда сшила первую юбку-солнце, — поделилась Елена Соларева. — Родители сначала были против того, чтобы я пошла получать профессию после девятого класса, но я настояла. А через 15 лет отец сказал мне: я рад, что ты это сделала. Мне нравится моя работа. Никогда не уходила из профессии, даже в 90-е годы, когда было сложно, и связываю с этой профессией дальнейшую жизнь".
В экспертную комиссию конкурса вошли преподаватели, профессионалы в мире моды.
"Благодарна за возможность принять участие в конкурсе в качестве эксперта, — прокомментировала художник-модельер, член Союза дизайнеров России Мария Казак. — Сегодня в сфере легкой промышленности наблюдается подъем, и нельзя не отметить тех людей, труд которых лежит в основе этого подъема. Они создают не просто одежду, они создают наши традиции, культурный код. Важно, чтобы как можно больше людей узнало о профессии швеи, и чтобы больше молодежи приходило в эту профессию".
Самарские региональные бренды оказывают поддержку конкурсу. Бренд профессиональных портновских манекенов "Иминера" и сеть магазинов "1001 ткань" учредили спецпризы, а издание "Roussel Collection" оказывает информационную поддержку проекту.
Имена победителей будут названы на торжественном награждении 27 июня в Струковском парке. Финалист самарского регионального этапа представит губернию на федеральном уровне в Нижнем Новгороде.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...