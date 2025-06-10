"Путь самурая": "Пятёрочка" разыгрывает поездку в Японию

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает яркую акцию "Лови плюшки — лети в Японию!", которая обязательно придётся по вкусу поклонникам аниме, японской культуры и азиатской кухни. Главный приз — незабываемое путешествие в Японию, страну высоких технологий, цветущей сакуры и любимых героев поп-культуры.

С 10 июня по 28 июля акция проходит в магазинах сети в 20 регионах России. Чтобы стать участником, необходимо совершить покупку на сумму от 500 рублей — в любом магазине "Пятёрочка" или через сервис "Пятёрочка.Доставка". После этого достаточно зарегистрировать чек на сайте japan-5ka.ru, чтобы получить шанс на главное приключение лета.

Возможность прогуляться по улицам Токио, попробовать рамэн в уличном кафе, вдохновиться атмосферой мегаполиса и прикоснуться к уникальной культуре — всё это ждёт победителя главного приза. Путешествие в Японию на двоих станет настоящим подарком и поводом для незабываемых впечатлений. Текущий статус участия можно отслеживать прямо на сайте акции.

Шансы на победу можно увеличить: покупки готовой еды, свежей выпечки, горячих напитков дают дополнительные возможности выиграть призы в еженедельных розыгрышах. Среди них — коллекционные фигурки популярных персонажей, тематический мерч в виде "плюшек", наборы азиатских снеков и косметические бьюти-боксы.

Дополнительно участникам доступна аркадная онлайн-игра "Лови плюшки" — динамичное цифровое приключение из 15 уровней, где важны скорость, ловкость и внимательность. В финале окажутся самые настойчивые, быстрые и внимательные — и именно среди них буду разыграны iPhone 16, Nintendo Switch OLED, игровой ноутбук Asus TUF Gaming и другие геймерские аксессуары, которые порадуют не только фанатов Японии, но и всех ценителей технологий и цифровых развлечений.

Акция "Лови плюшки — лети в Японию!" пройдёт до 28 июля во всех магазинах "Пятёрочка" в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте japan-5ka.ru.