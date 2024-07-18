Россияне стали на треть чаще баловать домашних питомцев лакомствами

Аналитики торговой сети "Пятёрочка" выяснили, какие тренды преобладают в категории кормов для домашних животных, а также что чаще всего покупатели сети выбирают для своих любимцев. В июне 2024 года россияне в среднем приобретали по 5 млн упаковок разнообразного корма для кошек в день, а спрос на лакомства для пушистых друзей постоянно растет.

Согласно данным аналитиков, спрос на сухой корм для кошек в июне вырос на 4%, на влажный — на 2%, а на небольшие лакомства, которыми принято баловать домашних питомцев — на 33%.

Традиция содержать домашних животных очень широко распространена в России. По данным Ipsos и Центра питания и благополучия животных, в 2023 году насчитывалось более 74 млн домашних питомцев, которые проживали в 56% российских семей. Причем чаще предпочитают заводить кошек.

Порядка 8% оборота в категории "корма" приходится на товары собственных торговых марок сети. Способствует росту продаж и расширение ассортиментной линейки СТМ, которая соответствует строгим требованиям владельцев кошек по составу и качеству и вписывается в выделенный под эту статью семейный бюджет. Сеть активно развивает категорию: запустила продукцию для стерилизованных кошек от ТМ Katty Pro и новую марку — VanKot.

"Большинство владельцев домашних питомцев относятся к ним как к членам семьи, поэтому при покупке продукции внимательно изучают состав, предъявляют требования к качеству и, конечно, учитывают вкусовые предпочтения своих любимцев. Мы со своей стороны постоянно совершенствуем продукт и расширяем линейку собственных торговых марок в этой категории, а выбору надежных и проверенных партнеров отводим немаловажную роль. Сотрудничество с заводом ГК "Талина", который находится в Мордовии, — это еще один шаг в поддержку российского бизнеса, который активно развивается и инвестирует в строительство новых производственных площадок и современного оборудования, чтобы соответствовать всем требованиям по качеству и завоевывать высокие оценки потребителей", — прокомментировала Татьяна Ермолаева, федеральный менеджер СТМ категории "Корма для домашних животных" торговой сети "Пятёрочка".

Для владельцев домашних животных и участников программы лояльности "Х5 Клуб" в торговой сети также доступно онлайн-сообщество "Пушистый клуб", которое предоставляет доступ не только к полезному контенту, но и к выгодным предложениям на зоотовары. Сегодня в нем состоит более 1,4 млн участников, которые чаще всего выбирают в сети сухой и влажный корма для своих питомцев — на эти товары приходится 85% всех покупок членов клуба. Причем частота покупок у тех, кто пользуется выгодными предложениями от сети и программы лояльности, примерно на 40% выше, чем у тех, кто не вступил в "Пушистый клуб", но покупает товары в "Пятёрочке".