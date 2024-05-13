Ритейлер провел первую межрегиональную конференцию франчайзи

Предприниматели со всей России, в том числе с Поволжья, приняли участие в первой офлайн-конференции "Пятёрочки" для франчайзи — партнеров, открывших свой магазин под брендом торговой сети.

На встрече партнеры обсудили планы по развитию франшизы, актуальные вопросы взаимодействия между торговой сетью и франчайзи, а также финансовую модель и работу с персоналом. В свою очередь, руководители направления поделились с предпринимателями инструментами поддержки.

Также торговая сеть наградила 15 партнеров и 3 магазина, которые показали лучшие результаты по товарообороту, удовлетворенности покупателей и другим показателям.

"Ранее мы встречались с партнерами малым составом, проводили вебинары и онлайн-мероприятия, но масштабная конференция прошла впервые. Благодаря ей мы сделали большой шаг в развитии коммуникаций с партнерами. Мы лично обсудили многие вопросы взаимодействия, кейсы франчайзинговых точек. Это поможет нам лучше понимать, в какую сторону нужно развиваться, и стать еще эффективнее", — отметил Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга "Пятёрочки".

Сейчас франчайзинговая сеть насчитывает 359 магазинов в 35 регионах России. Ритейлер активно привлекает новых партнеров: в 2023 году договоры с сетью впервые заключили 27 предпринимателей, с начала 2024 года — еще 17. По данным рейтинга РБК, франшиза "Пятёрочки" — одна из самых динамичных на рынке по темпам привлечения партнеров.

"Пятёрочка" повышает и качество взаимодействия с действующими партнерами. 60% партнеров управляют более чем одним магазином, 12% — более чем десятью точками. Чтобы предприниматели могли сосредоточиться на развитии собственных мини-сетей и наращивать прибыль, ритейлер автоматизирует процессы открытия и управления магазинами и предлагает финансовую поддержку.

"И головная компания, и сами партнеры заинтересованы в том, чтобы повышать товарооборот и прибыль магазинов. Конференция помогла обсудить конкретные шаги для этого, донести свои предложения", — прокомментировал Дмитрий Кравченко, один из крупнейших франчайзи сети, владеющий 37 магазинами в 7 регионах.